Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

6 самых популярных мифов о еде и питании 

Анастасия Иванова 2 часа назад
6 самых популярных мифов о еде и питании
Фото: depositphotos.com
«Рамблер» собрал подборку самых интересных мифов и заблуждений о еде и питании, которые давно пора развеять.

Молоко делает кости крепкими

С детства нам говорят, что нужно обязательно пить молоко, что оно необходимо для нашего здоровья. На самом деле это невероятно успешный рекламный ход, в котором мало правды. Ученые заявляют, что пока данных исследований недостаточно, чтобы говорить о доказанной связи между потреблением молока и здоровьем костей и суставов.

Продукты с натуральным сахаром полезнее

Батончик-мюсли, приготовленный с медом не является более полезным, потому что количество натурального сахара в яблоке и в батончике сильно отличается: конфеты и другие сопутствующие продукты, как правило, имеют гораздо большее содержание сахара на порцию, чем в тех же фруктах, что означает и больше калорий.

Нужно пить как минимум 6-8 стаканов воды в день

Вода действительно важна для нашего организма, но неправильным было бы сказать, что каждому нужно пить именно от 6 до 8 стаканов воды в день, потому что у каждого из нас разные потребности организма и состояние здоровья, тип телосложения, рост и вес. Значит, и необходимое количество воды не может быть одинаковым для каждого.

Йогурт помогает пищеварительной системе

Йогурты часто продаются как что-то, способствующее пищеварению и похудению из-за содержащихся в них пробиотиков. Предполагается, что "хорошие бактерии", входящие в состав йогурта, будут накапливаться в кишечнике. И бактерии действительно хорошо связаны с метаболизмом и уровнем ожирения, поэтому связь кажется логичной. Тем не менее, пока неизвестно, как миллионы бактерий, уже находящихся в нашем организме, работают вместе с теми, которые содержатся в йогуртах, не говоря о том, что многие из них содержат добавленный сахар. Это не значит, что йогурт вреден для здоровья, просто его польза зачастую преувеличена в рекламных целях.

Кофе и алкоголь помогают при похмелье

Поверьте, пиво и коктейли на утро после вечеринки не помогут вам чувствовать себя лучше: употребляя их, вы просто продлеваете похмелье. То же самое можно сказать и о кофе. Как и алкоголь, кофе является мочегонным средством, поэтому он еще больше обезвоживает организм и, вероятнее всего, продлевает похмелье.

Употребление жиров и углеводов делает вас полным

Ни жиры, ни углеводы сами по себе не делают вас полными. Все всегда зависит от контекста, например, от вашего образа жизни и режима сна. По мнению Мишель Кэди, тренера по интегративному питанию и здоровью, когда вы увеличите потребление здоровых жиров и снизите потребление рафинированных белых и быстрых углеводов, вы дольше останетесь сытыми, стабилизируете уровень сахара в крови и научите свое тело сжигать лишние жировые отложения.
Видео дня. Почему давно не видно певицу Линду
Женский форум
Здоровье
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Как стул поможет похудеть на карантине
Как стул поможет похудеть на карантине
Бытовые лайфхаки, которые упростят вашу жизнь
Бытовые лайфхаки, которые упростят вашу жизнь
Успенская готовится к съемке в Playboy
Успенская готовится к съемке в Playboy
Рудковская доказала отсутствие болезни у сына
Рудковская доказала отсутствие болезни у сына
Видео
У 67-летней Степаненко появился молодой ухажер
00:51
У 67-летней Степаненко появился молодой ухажер
Звёзды
Сын Собчак собрался поехать в зараженную Италию
00:23
Сын Собчак собрался поехать в зараженную Италию
Звёзды Дети
Самая красивая стюардесса выходит замуж за арестанта
01:13
Самая красивая стюардесса выходит замуж за арестанта
Любовь
В Москве предлагают стричься в такси
00:43
В Москве предлагают стричься в такси
Красота
Как заставить мышцы удерживать овал лица
04:52
Как заставить мышцы удерживать овал лица
Красота
Как можно купить неправильную соль
02:27
Как можно купить неправильную соль
Еда
Что делать с шевелюрой на самоизоляции
01:42
Что делать с шевелюрой на самоизоляции
Карантин Красота
Как отчистить сковороду от застарелого нагара
03:14
Как отчистить сковороду от застарелого нагара
Дом и сад
Сколько можно хранить гречку дома
02:28
Сколько можно хранить гречку дома
Еда
Кто из звезд скрывает свои настоящие фамилии
00:20
Кто из звезд скрывает свои настоящие фамилии
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение