6 самых популярных мифов о еде и питании 

«Рамблер» собрал подборку самых интересных мифов и заблуждений о еде и питании, которые давно пора развеять.

Молоко делает кости крепкими

С детства нам говорят, что нужно обязательно пить молоко, что оно необходимо для нашего здоровья. На самом деле это невероятно успешный рекламный ход, в котором мало правды. Ученые заявляют, что пока данных исследований недостаточно, чтобы говорить о доказанной связи между потреблением молока и здоровьем костей и суставов.

Продукты с натуральным сахаром полезнее

Батончик-мюсли, приготовленный с медом не является более полезным, потому что количество натурального сахара в яблоке и в батончике сильно отличается: конфеты и другие сопутствующие продукты, как правило, имеют гораздо большее содержание сахара на порцию, чем в тех же фруктах, что означает и больше калорий.

Нужно пить как минимум 6-8 стаканов воды в день

Вода действительно важна для нашего организма, но неправильным было бы сказать, что каждому нужно пить именно от 6 до 8 стаканов воды в день, потому что у каждого из нас разные потребности организма и состояние здоровья, тип телосложения, рост и вес. Значит, и необходимое количество воды не может быть одинаковым для каждого.

Йогурт помогает пищеварительной системе

Йогурты часто продаются как что-то, способствующее пищеварению и похудению из-за содержащихся в них пробиотиков. Предполагается, что "хорошие бактерии", входящие в состав йогурта, будут накапливаться в кишечнике. И бактерии действительно хорошо связаны с метаболизмом и уровнем ожирения, поэтому связь кажется логичной. Тем не менее, пока неизвестно, как миллионы бактерий, уже находящихся в нашем организме, работают вместе с теми, которые содержатся в йогуртах, не говоря о том, что многие из них содержат добавленный сахар. Это не значит, что йогурт вреден для здоровья, просто его польза зачастую преувеличена в рекламных целях.

Кофе и алкоголь помогают при похмелье

Поверьте, пиво и коктейли на утро после вечеринки не помогут вам чувствовать себя лучше: употребляя их, вы просто продлеваете похмелье. То же самое можно сказать и о кофе. Как и алкоголь, кофе является мочегонным средством, поэтому он еще больше обезвоживает организм и, вероятнее всего, продлевает похмелье.

Употребление жиров и углеводов делает вас полным

Ни жиры, ни углеводы сами по себе не делают вас полными. Все всегда зависит от контекста, например, от вашего образа жизни и режима сна. По мнению Мишель Кэди, тренера по интегративному питанию и здоровью, когда вы увеличите потребление здоровых жиров и снизите потребление рафинированных белых и быстрых углеводов, вы дольше останетесь сытыми, стабилизируете уровень сахара в крови и научите свое тело сжигать лишние жировые отложения.