Как тело сигнализирует о проблемах с щитовидкой 

Женщины страдают от проблем с щитовидной железой в 10 раз чаще, чем мужчины. Все это связано с гормонами и недостатком йода, но не все девушки знают, как вовремя диагностировать у себя эту патологию. "Рамблер". рассказывает о сигналах тела во время проблем с щитовидной железой.

Ком в горле

Этот симптом может быть довольно тревожным. Дело в том, что при отеке щитовидной железы чувствуется ком в горле. Американские эндокринологи уверяют, что при подозрении на эту проблему, нужно понаблюдать за собой во время глотания воды. попейте и последите за горлом в процессе: сострите на область шеи. Если у вас действительно есть отек, то вы заметите небольшие припухлости в этой области.

Истончение и выпадение волос

Нарушение в работе щитовидной железы отражается на волосах. Дело в том, что нехватка гормонов и йода нарушает цикл роста волос, а фолликулы переходят в "спящий режим". Этот симптом наблюдается не только в области головы, но и в зоне бровей и ресниц.

Покалывание и онемение конечностей

Недостаток гормонов щитовидной железы может повредить нервные окончания, в результате чего в теле могут присутствовать неприятные ощущения в виде покалывания и онемения конечностей. Чаще всего симптом проявляется внезапно, без каких-либо действий. А после так же быстро проходит.

Нарушение сна

И бессонница, и постоянная усталость свидетельствует о том, что у человека нарушена выработка гормонов щитовидной железы. В первом случае появляется беспокойство и учащенный пульс, что заставляет человека бодрствовать или постоянно просыпаться. Также проблемы с щитовидкой замедляют многие процессы в организме, поэтому появляется сонливость.