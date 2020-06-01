Как легко определить качество воды из-под крана 

Наличие водопровода, конечно же, не гарантирует поступление качественной воды, а ради собственного здоровья нам хочется иметь доступ к чистой воде. В интернете описывается куча способов проверки воды в домашних условиях. "Рамблер" собрал самые лучшие и популярные из них.

Мытье рук с мылом

Жесткая вода, как известно, негативно влияет на состояние волос, ослабляя их; а также иссушает кожу рук, в результате чего защитные функции кожного покрова снижаются.

Выяснить, оказывает ли вода из-под крана такое воздействие на волосяной покров и кожу, можно путем простого мытья рук с помощью мыла. Если при трении образуется большое количество пены, то вода мягкая, малое количество пены — жесткая. В последнем случае вам потребуются дополнительные усилия, чтобы смягчить воду.

Замораживание воды

При заморозке воды можно получить мутный и прозрачный лед, хотя чаще всего он выходит средним. Лучше всего проводить эксперимент дважды: первый раз, когда вы только достали лед из морозилки и при его таянии, чтобы результат вышел более объективным. Если лед вышел прозрачный — в нем нет примесей, а мутный лед показывает как жесткость воды, так и примеси: фтор, кальций, железо и пр.

Процеживание через фильтр

Для эксперимента потребуется фильтр-пакет для кофеварки или бумажное полотенце. Необходимо поместить волокнистый материал в воронку и налить воду.

В случае, если на бумаге после того, как она высохнет, останутся какие-то частички или же разводы, то вода плохого качества. Впрочем, такой способ менее всего эффективен из-за трудностей с определением остаточных следов от воды на бумаге.