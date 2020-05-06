Как есть на ночь и худеть во сне 

Почему утром и днём пережить ограничения пищи легко, а вечером нападает "жор"? И мы не можем спокойно проводить время у телевизора, не поглощая что-то вкусное и сытное. Но оказалось, что бороться с "жором" не нужно! А надо съесть нормальную порцию белкового отварного продукта, закусив это свежими овощами и зеленью. После нужно лечь спать до 12 часов ночи, чтобы гормон роста мог до утра сжигать ваш лишний жир Утром мы особенно не хотим есть и первый начальный голод появляется к двенадцати, а у кого-то и к трём часам дня, напоминая о еде.

Почему же вечером мы сильно хотим есть, а утром у нас не появляется такого желания? Всё дело в соматотропном гормоне — гормоне роста. Если в юные годы он отвечает за рост ребёнка, то когда человек вырастает, гормон меняет свои функции. Он начинает отвечать за то, что весь наш метаболизм в ночное время идёт за счёт расхода жировой ткани. То есть, ночью во сне мы худеем, при условии, что этот гормон у нас выделяется полноценно.

И если вы взвеситесь перед сном и взвеситесь утром, не заходя в туалет, то увидите, что вес ваш стал меньше на 200, 300, а, возможно, и на 500 граммов! Вы ничего не делали, а вес упал. 100 граммов — это вода, которая испарилась во время сна. Остальное — это расход жира на энергию, которую использует тело для своего функционирования. За это и отвечает гормон роста.

Когда наступает утро и мы просыпаемся не физиологически, а по будильнику, то соматотропный гормон продолжает действовать какое-то время и вы не хотите есть. Можно перекусить горстью кедровых орешков, в которых содержится аргинин, усиливающий действие гормона роста.

Бороться с голодом — это идти против своего организма, против гормональных фонов. Не надо бороться со своим организмом, надо понимать его. А вечером, чтобы не набрать вес, мы можем есть белковые продукты (рыбу, яйца, птицу, творог) в отварном виде и неограниченное количество овощей с зеленью.

А углеводные продукты едим до шести (например: яблоко, груша и т.д.), так как на углеводы выделяется огромное количество гормона инсулина, который блокирует действие соматотропного гормона. И ночью из-за высокого уровня инсулина мы похудеть не сможем, а утром проснёмся с диким чувством голода.

Поэтому ложимся спать до 23 часов, исключаем после шести продукты с большим содержанием углеводов, за исключением отрубей, из которых углеводы не всасываются, а проходят наш кишечник транзитом. Отрубями, кстати, мы можем заменить хлеб во время приёма пищи.

Так что кушайте вечером белковый отварной продукт с салатом из овощей и зелени с отрубями вместо хлеба и худейте всю ночь на здоровье!