Названы опасные для здоровья ошибки худеющих женщин 

4 самые распространенные ошибки худеющих женщин, которые могут нанести непоправимый вред здоровью.

Ученые Калифорнийского университета, путём долгих исследований, выяснили, что метаболизм у человека начинает замедляться после 25 лет. В среднем, обмен веществ в организме становится хуже с каждым годом на 0,5-1%. Это означает, что к 45 годам, пища усваивается на 10-20% хуже, чем до 25 лет. Так что, если раньше фастфуд и тортики сходили вам с рук, с годами ситуация начинает складываться несколько иным образом и за идеальное тело приходится побороться. Но не стоит забывать, что в погоне за стройной фигурой впадать в крайности опасно для здоровья.

Недостаточное употребление воды

Эту ошибку не случайно нужно осветить в первую очередь. Всё потому, что употребление достаточного количества воды в сутки имеет решающее значение при похудении. Для нормального функционирования организма следует выпивать до 2,5 литров воды в сутки. При похудении это более чем важно ещё и потому, что расщеплённый жир, а также шлаки и токсины, выводятся именно с мочой. При недостаточном употреблении воды все ваши усилия похудеть просто сойдут на нет.

Злоупотребление монодиетами

Для того, чтобы организм был здоровым и работал без перебоев, человеку ежедневно требуется полноценное питание. Это прежде всего качественный набор продуктов, содержащий в себе необходимое количество белков, жиров и углеводов. В стремлении быстро похудеть, многие женщины увлекаются монодиетами, забывая, что это может нанести непоправимый вред здоровью и сбою в работе внутренних органов. Так, белки это строительный материал для мышц и тканей организма, благодаря углеводам мы получаем необходимую нам энергию, а жиры служат естественной «смазкой» для суставов и напитывают нашу кожу и волосы изнутри. О том, как вредно сидеть на одних смузи, вам расскажет любой квалифицированный врач.

Вера в жиросжигающие товары

Тут маркетологи всего мира в постарались на славу. Полки в наших магазинах и аптеках завалены товарами с манящими надписями «детокс», «низкокалорийный», «жиросжигающий», и так далее. Они обещают вам быстрое похудение, освобождение от шлаков и токсинов и множество других благ. Обычный продукт с такой маркировкой, волшебным образом становится на порядок дороже. Например, на упаковку йогурта можно добавить надпись «детокс» и вот уже цена за него выше. Важно понять, что это не более чем хитрый рекламный ход для получения экономической выгоды из вашего кошелька. Природные жиросжигатели, в виде обыкновенного грейпфрукта и свежезаваренного зелёного чая, не стоят баснословных денег, а достаточное употребление чистой питьевой воды вообще способно творить чудеса.

Чрезмерные физические нагрузки

Спорт полезен для здоровья практически любого человека. Но вовсе не обязательно сразу подолгу пропадать в тренажёрном зале. Для неподготовленного человека это чревато растяжением и спазмированием мышц, последствия которых будет сложно устранить. Можно, для начала, организовать тренировки дома, в интернете полно бесплатных видео-роликов. А вот лениться точно не стоит, давайте не будем сейчас искать отговорки и делать скидку на возраст или некоторые заболевания. При определенных противопоказаниях, квалифицированный врач всегда сможет посоветовать упражнения, подходящие именно для вас.

Итак, правильное, полноценное питание в умеренном количестве, достаточное употребление воды и адекватные физические нагрузки смогут привести вашу фигуру в порядок и поддержать её форму без вреда для здоровья. Ведь во всём важна мера и здравый смысл.