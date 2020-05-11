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5 лучших БАДов, которые замедляют старение 

Harper’s Bazaar 2 часа назад
5 лучших БАДов, которые замедляют старение
Фото: Harper’s Bazaar
Избежать старения невозможно, а вот немного отсрочить — вполне. Одна из главных причин проявления признаков преждевременного старения — повреждение клеток организма свободными радикалами и окислительные процессы, которые они провоцируют. Здесь на помощь приходят различные активные вещества с антиоксидантным эффектом. Они защищают организм от повреждений и заметно замедляют старения. Большинство таких веществ содержатся в организме естественным образом или поступают вместе с пищей, однако концентрация их крайне мала. Мы собрали для вас 5 самых эффективных добавок, которые помогут сохранить красоту и молодость.

Кроцин

Этот каратиноид придает яркий цвет и изысканный запах шафрану, который нередко добавляют в различные блюда. Однако съев булочку с шафраном, нужной концентрации кроцина вы не получите, поэтому легче купить его в виде таблеток. Вещество обладает мощным антиоксидантным действием, защищает клетки кожи от возрастных изменений и удерживает влагу в верхних слоях эпителия, предотвращая излишнюю сухость и, как следствие, появление морщин.

EGCG

Эпигаллокатехин галлат или просто EGCG — полифенольное соединение, содержащееся в зеленом чае. Он способствует детоксикации организма, защищает клетки от повреждений, улучшает состояние кожи. Помимо анти-эйдж эффекта EGCG защищает сердечно-сосудистую систему и способствует профилактике различных хронических заболеваний.

Коэнзим

Коэнзим Q-10 можно найти в составе почти каждого крема или сыворотки с эффектом анти-эйдж. Эффективность коэнзима была доказана даже лауреатом Нобелевской премией: он сохраняет структуру молекул эластина и коллагена, предотвращая старение кожи. Кроме того, Q10 улучшает здоровье сердечно-сосудистой системы и выработку клеточной энергии. Между прочим, регулярный прием коэнзима — один из секретов молодости женщин в Японии, а они славятся тем, что и в 30, и в 50 выглядят практически идентично.

Биотин

Помимо антивозрастного эффекта он также регулирует жировой обмен, функционирование потовых желез, нервной ткани, костного мозга и является отличным источником серы. Биотин особенно хорош в комплексе с витаминами группы В — принимайте их утром, запивая большим стаканом воды, ведь эти витамины — водорастворимые.

Астрагал

Экстракт растения астрагал обладает мощным антиоксидантным действием и защищает клетки организма от преждевременных возрастных изменений. Одно из его главных преимуществ перед другими антиоксидантами — противострессовый эффект. Многочисленные научные исследования давно выявили прочную связь между стрессом и старением организма. Астрагал защищает не только кожу от появления морщин, но и нервную систему от лишнего стресса.
Перед началом употребления любых БАДов проконсультируйтесь с врачом.
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