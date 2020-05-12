Безопасный секс: как обезопасить себя от инфекций

Относитесь к своему здоровью внимательно смолоду.

В юношеские годы вы наверняка слышали от взрослых, что половой акт с человеком будет безопасен для вас лишь тогда, когда вы получите от него справку об отсутствии болезней? Врачи утверждают, что это верно лишь частично: медицинский портал WebMD пишет, что незащищенный секс может быть безопасен не раньше чем через полгода после сдачи теста и прохождения повторного теста.

В остальных случаях медики советуют использовать методы барьерной контрацепции, но и это не все. WomanHit.ru рассказывает о простых правилах безопасности.

Не забывайте о презервативах

Перед началом полового акта, даже если вы увлечены друг другом, нельзя забывать надевать презерватив. Чаще всего он будет из латекса, но на этот материал у некоторых людей возникает аллергия — подберите с врачом тот, который подходит вам. Не все знают, что существуют женские презервативы — найти их можно в специализированных магазинах. Хотя презервативы не дают стопроцентной гарантии защиты, все же она стремится к абсолюту, в сравнении с другими способами предохранения от заболеваний и нежелательной беременности.

Во время орального секса вам и партнеру также стоит надевать презервативы — при контакте слизистой с бактериями и вирусами, они точно так же передадутся вам. Не жалейте денег и меняйте презерватив, если вы переходите от пенетрации к оральному сексу — здоровье стоит дороже.

Не пользуйтесь чужими полотенцами

Заболеть СПИДом от использования чужого полотенца невозможно, зато получить обострение вируса герпеса можно запросто. Влажное полотенце — благоприятная среда для размножения бактерий. Не используйте одно и то же полотенце для лица и тела, мойтесь с гелем для душа, а не только водой — эти базовые правила гигиены знакомы, к сожалению, не всем. Принимать душ врачи советуют до и после полового акта, чтобы смыть чужую микрофлору со своего тела. Даже если вы не брезгуете, ваш организм может неожиданно среагировать на чужеродные бактерии, в результате чего, к примеру, у девушек может обостриться посткоитальный цистит.

Сделайте необходимые прививки

Придите к своему гинекологу или урологу за консультацией. Он скажет вам, нет ли у вас противопоказаний для прививок от гепатита В и некоторых видов ВПЧ. Этим способом вы сможете обезопасить себя от многих неприятных проблем, требующих лечения, и даже опасных заболеваний — рака половых органов, являющегося следствием невнимательности к обострению ВПЧ.

Регулярно проходите тестирование на наличие ЗППП, даже если у вас постоянный партнрер — в вопросах безопасности лучше доверять только себе и доктору.

Откажитесь от секса в нетрезвом состоянии

Алкоголь и, что еще хуже, запрещенные вещества снижают вашу способность контролировать ситуацию. Еще хуже, если вы в нетрезвом состоянии с партнером находитесь одновременно — немудрено упустить момент, когда вы перейдете от поцелуев к сексу и поймете, что забыли надеть презерватив. Между тем, скорость передачи вируса врачи не устанавливают.

У людей с ослабленным иммунитетом, девушек во время месячных и при прочих обстоятельствах вирус может действовать на организм агрессивнее и быстрее вызывать реакции в организме. А результат, как известно, вы увидите не скорее чем через две недели.