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Названа опасность сладких напитков для женщин 

Ferra.ru 3 часа назад
Названа опасность сладких напитков для женщин
Фото: Ferra.ru
Не всё, что мы любим, может быть для нас полезно. Учёные обнаружили опасность сладких напитков для женщин. И дело не только в лишнем весе.
Употребление сладких напитков связано не только с риском метаболических нарушений, но и с повышенным риском развития сердечно-сосудистых заболеваний. Такую корреляцию увидели исследователи под руководством Шерил Андерсон (Cheryl Anderson) из Калифорнийского университета в Сан-Диего. Они проанализировали информацию о 106 178 женщинах.
В самом начале исследования в 1995 году ни одна из участниц не имела сердечно-сосудистых заболеваний. В течение длительного эксперимента женщины рассказывали, чем питаются ежедневно. В частности, учёных интересовала информация о сладких безалкогольных напитках. К этой категории отнесли газировки, бутилированную воду, холодные чаи с добавлением сахара, а также подслащённые фруктовые соки.
Как оказалось спустя 20 лет исследования, у тех женщин, кто пил минимум один любой сладкий напиток в день, риск развития сердечно-сосудистых заболеваний был на 19% выше. А вот у тех участниц, кто пил минимум один сладкий фруктовый напиток в день, риск увеличивался до 42%.
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