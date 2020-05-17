Откуда берутся «антипрививочники» 

Вопреки доводам врачей, "антипрививочное движение" набирает обороты, учитывая появляющиеся новые конспирологические теории. В некоторых странах борцы против прививок выходят на улицы, высказывая свое мнение. Можно заметить, как быстро распространяется та или иная теория заговора. В данном контексте "антивакцинаторы" оказывают негативное воздействие на общественное здоровье. О том, чем руководствуются участники движения против вакцин — в материале "Рамблера".

В 2019 году произошла вспышка оспы, ранее считавшейся побежденным заболеванием. Болезнь подхватили тысячи американцев, среди которых подавляющее число — "антипрививочники".

Проблема расширяющегося движения объясняется исследователями Техасского технического университета, изучившими особенности психологии борцов против прививок. В опубликованной в журнале Vaccine статье Марка Лакура и Тайлера Дэвиса сообщается, что эксперимент затронул 160 добровольцев, с помощью которых ученые смогли оценить взгляды людей на вакцинацию, страхи, переживания, заблуждения, а также уровень доверия гражданским и медицинским институтам.

Второй этап исследования предусматривал анализ оценок, которые давали респонденты тем или иным опасностям, например, сравнивали риски погибнуть при деторождении или в автомобильной аварии. Исходя из полученных данных, ученые обнаружили, что участники, которые не слишком доверяют вакцинации, сталкиваются с проблемами при оценке реальных рисков от угроз. В частности, отмечается, что такие добровольцы преувеличивают опасность редких происшествий.

Исследователи предполагают, что проблема заключается в базовых когнитивных или аффективных установках, влияющих на формирование и развитие "антивакцинаторского скептицизма".

Следующий этап касался оценки нейтральных и позитивных случаев (рождение тройни, визит папы римского в США). Здесь респонденты, которые не доверяли вакцинам, не слишком сильно отошли от нормы, что позволило ученым сделать вывод о проявлении искажений лишь в случае опасных явлений.

Лакур и Дэвис сомневаются в адекватности оценки "антипрививочников" по отношению к шансам возникновения той или иной угрозы. Когнитивные искажения не позволяют участникам движения сделать объективный вывод, поэтому их легче увлечь анекдотическими рассказами об опасности. Впоследствии "антивакцинаторы" будут искать людей с тем же мировоззрением, что позволит уже группе утвердиться в своих взглядах и поспособствует распространению заблуждений.