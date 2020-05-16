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Почему жирная пища вместе с кофе опасна для здоровья 

Мария Сергеева 1 час назад
Почему жирная еда вместе с кофе опасна для здоровья
Фото: depositphotos.com
Все мы знаем, что диетологи уже не первый год говорят о вреде жирной пищи, то же самое касается и злоупотребления кофе. Здесь именно тот случай, когда соединение этих двух продуктов может привести к существенному ущербу для организма. "Рамблер", ссылаясь на исследование специалистов из Университета Гельф, рассказывает о том, почему запивать жирную еду кофе очень опасно.
В ходе эксперимента ученые предложили участникам попробовать специальный коктейль, содержащий приблизительно один грамм жира на каждый килограмм веса. Спустя шесть часов первую группу испытуемых попросили выпить напиток с сахаром, что повысило уровень глюкозы в их крови на 32%. Вторая группа после напитка выпила две чашки кофе, благодаря которым их уровень сахара повысился на 65%. То есть напиток бодрости способен повысить уровень глюкозы в крови здорового человека до показателей страдающего диабетом.
Специалисты экспериментально подтвердили, что жирная пища, к которой относятся и некоторые блюда фастфуда, затрудняет вывод сахара из крови. По словам ученых, когда глюкоза остается в крови достаточно долго, то она может оказать негативный эффект на здоровье органов. Поэтому лучше всего воздержаться от кофе во время употребления жирной пищи, а фастфуд нужно запивать простой водой комнатной температуры либо зеленым чаем.
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