Почему жирная еда вместе с кофе опасна для здоровья

Все мы знаем, что диетологи уже не первый год говорят о вреде жирной пищи, то же самое касается и злоупотребления кофе. Здесь именно тот случай, когда соединение этих двух продуктов может привести к существенному ущербу для организма. "Рамблер", ссылаясь на исследование специалистов из Университета Гельф, рассказывает о том, почему запивать жирную еду кофе очень опасно.

В ходе эксперимента ученые предложили участникам попробовать специальный коктейль, содержащий приблизительно один грамм жира на каждый килограмм веса. Спустя шесть часов первую группу испытуемых попросили выпить напиток с сахаром, что повысило уровень глюкозы в их крови на 32%. Вторая группа после напитка выпила две чашки кофе, благодаря которым их уровень сахара повысился на 65%. То есть напиток бодрости способен повысить уровень глюкозы в крови здорового человека до показателей страдающего диабетом.

Специалисты экспериментально подтвердили, что жирная пища, к которой относятся и некоторые блюда фастфуда, затрудняет вывод сахара из крови. По словам ученых, когда глюкоза остается в крови достаточно долго, то она может оказать негативный эффект на здоровье органов. Поэтому лучше всего воздержаться от кофе во время употребления жирной пищи, а фастфуд нужно запивать простой водой комнатной температуры либо зеленым чаем.