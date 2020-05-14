Почему вы питаетесь правильно, но не худеете

Ни для кого не секрет, что залог стройной фигуры — это правильное сбалансированное питание, в котором нет места фаст-фуду, перееданию и излишнему количеству сахара.

Но порой девушки сталкиваются с разочарованием: они ежедневно подсчитывают калории, следят за количеством жиров, белков и углеводов, но при этом лишние килограммы никуда не уходят. Почему так происходит? Разбирался "Рамблер".

Вы злоупотребляете низкокалорийными продуктами

Один из самых распространенных мифов среди худеющих — нужно избегать всех жиров. Это неправда. В определенных количествах жиры необходимы человеческому организму, в особенности — женскому. Поэтому, выбирая творог, сметану, йогурт и иную продукцию со знаком 0%, вы не становитесь на шаг ближе к телу своей мечты. К тому же, в низкокалорийных продуктах нередко содержится куда больше сахара, натрия или химии, чем в таких же продуктах, но с большей жирностью. При этом полезных веществ у "нулевок" гораздо меньше. Нужны ли они вам?

Вы тренируетесь на голодный желудок

Обедать, завтракать или ужинать за пять минут до тренировки — и правда не лучшая идея. Но заниматься с чувством голода также неэффективно. Идеальный вариант — перекусить за 30-40 минут до спорта. Так вы не потеряете мышечную массу, необходимую для красивого рельефа, сожжете больше жира и выдержите большие нагрузки.

Вы голодаете

Или попросту употребляете гораздо меньше калорий, чем требуется вашему организму. Многие думают, что это хороший и быстрый способ похудеть, но это большое заблуждение. При излишнем дефиците калорий нарушается метаболизм, вы становитесь раздражительней и в конце концов срываетесь и съедаете добрую половину торта.

Чтобы не доводить себя до такого состояния, нужно питаться часто, но небольшими порциями. При этом в порциях должны содержаться все питательные вещества необходимые организму. Не стоит думать, что вы худеете, испытывая чувство голода, — это совсем не так.