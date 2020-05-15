4 установки, мешающие вам похудеть

Часто истинная причина желания женщины похудеть — вовсе не забота о здоровье, а боязнь общественного осуждения. Поверьте, людям без разницы, будет ли у вас пресс на пляже или пару складок на животе. Мотивировать себя оценкой в чужих глазах равно что сознательно настраивать организм противостоять необдуманному порыву самокритики. WomanHit.ru разбирает типичные ошибки новичков в спорте и правильном питании.

«Откажусь от сладкого, соленого и жареного навсегда!»

Несведущим в вопросах нутрициологии кажется, что переход на правильное питание должен быть резким и на всю жизнь, но это неправда. Если до этого основу рациона составлял фастфуд, то быстрая смена пищи из мягких волокон на грубые в виде цельнозерновых макарон и обилия овощей может спровоцировать проблемы желудочно-кишечного тракта в виде изжоги, несварения и прочего. К изменениям нужно подходить постепенно, анализируя реакцию организма. Правильное питание — действительно здоровая система, однако не она определяет похудение, а снижение потребляемых калорий уменьшает жировые запасы. Да и отказываться от полезного сахара в виде фруктозы или лактозы мы вам не советуем, также как и от любимых «вредных» продуктов — просто уменьшите их долю в рационе. Резкими ограничениями ничего, кроме срыва, вы не добьетесь.

«Вместо пирожного пробегусь по дорожке»

Никогда не наказывайте себя за мысли о еде — так вы побуждаете мозг образовывать цепочку между голодом и неприязнью. У вас может ухудшиться аппетит, вы станете плохо спать, будете нервничать по пустякам. Хотя еда не главное в жизни, все же она источник энергии для выполнения ваших повседневных дел и занятия спортом. Если вам хочется съесть сладость, съешьте! Впишите ее в дневной калораж и успокойте себя тем, что точно не поправитесь. К слову, съесть заветное пирожное можете даже ночью — исследования давно развеяли миф о том, что время приема пищи влияет на вашу физическую форму.

«Беги еще километр, нечего лениться!»

Преодоление страхов и ограничений — это здорово, только если не идет вразрез со здоровьем. Когда вы через силу заставляете себя бежать больше или поднимать вес, который пока что вам не подходит, этим вы провоцируете выработку гормона кортизола. Он, в свою очередь, блокирует похудение вообще, давая мозгу понять, что вы находитесь в состоянии стресса и нужно беречь энергию в виде жировых запасов. В дополнение, при неподходящей нагрузке увеличивается риск травм мышц и суставов, что может выключить вас из режима на несколько недель и даже месяцев. Рассчитывайте тренировки так, чтобы во время них вы чувствовали напряжение мышц и приятную усталость от выброса энергии, но не упахивались до седьмого пота.

«Посмотри на Машу, вот у нее пресс, а ты так, ничем не занимаешься»

Сравнивая себя с другими людьми, вы допускаете ошибку. На глаз невозможно определить все генетические особенности человека, благодаря которым он имеет удачную в ваших глазах форму. Кроме того, он может профессионально заниматься спортом или ограничивать себя в еде, нанося вред организму. Оценивайте только свои результаты и отслеживайте прогресс с помощью замеров и биоимпедансного анализа. Если ваш процент жира снижается, а вес мышц растет, поводов для беспокойства нет. Далеко не всем дано иметь тонкую талию и объемные бедра, так что с этим придется смириться, находя у себя другие выгодные стороны.