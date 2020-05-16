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Как избавиться от неприятного запаха изо рта 

Мария Сергеева 7 часов назад
Как избавиться от неприятного запаха изо рта
Фото: depositphotos.com
Плохой запах изо рта — довольно распространенная неприятность, источником которой могут быть сразу несколько признаков. "Рамблер" объясняет, как узнать, что у вас есть такая проблема, пока ее не обнаружил собеседник, и что поможет справиться с галитозом.

Причины появления дурного запаха

Одним из популярных источников возникновения неприятного запаха изо рта является сухость ротовой полости, когда организм уменьшает количество вырабатываемой слюны из-за недостатка поступающей воды. В итоге начинается два процесса: отмирают клетки языка и активизируются бактерии.
Кроме того, не стоит забывать и об остатках еды от которых необходимо избавляться с помощью тщательной гигиены полости рта.
Определенные продукты (лук, чеснок) и голодание также могут стать источником галитоза. Касательно последнего, такой эффект производят кетоны, выделяющиеся при разрушении жировых запасов.
Нельзя исключать и причины, связанные со здоровьем: болезни почек печени, диабет, легочные инфекции влияют на появление неприятного запаха изо рта.

Как понять, что у меня пахнет изо рта

По большей части люди об этом задумываются, когда им прямо говорит собеседник. Способ явно не самый лучший.
Вы можете сами проверить наличие запаха:
  • Если у вас розовый чистый язык, то запах нормальный, галитоз появляется при наличии налета.
  • Проведите ложкой по языку несколько раз и, когда она высохнет, понюхайте.
  • Лизните запястье, подождите несколько секунд и понюхайте.
Отметим, что подставив ладонь ко рту и выдохнув в нее, вы, скорее всего, ничего не почувствуете. Данный способ не эффективен.

Избавляемся от галитоза

Если у вас обнаружилась данная проблема, то избавиться от нее навсегда одним действием вы вряд ли сможете. Необходимо проводить определенные процедуры каждый день:
  1. Пить много воды, чтобы избежать сухости во рту и, следовательно, размножения бактерий.
  2. Использовать скребки для языка, поскольку именно на нем оседает большая часть микроорганизмов.
  3. Полоскать рот ополаскивателем, после чего нельзя есть в течение получаса.
  4. Применять для очистки полостей между зубами нить, чтобы избавиться от бактерий в данных областях.
  5. Соблюдать правильный рацион. Продукты, которые помогают избавиться от неприятного запаха изо рта: зеленый чай, корица, апельсины, ягоды, яблоки и сельдерей.
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