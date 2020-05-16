Как избавиться от неприятного запаха изо рта 

Плохой запах изо рта — довольно распространенная неприятность, источником которой могут быть сразу несколько признаков. "Рамблер" объясняет, как узнать, что у вас есть такая проблема, пока ее не обнаружил собеседник, и что поможет справиться с галитозом.

Причины появления дурного запаха

Одним из популярных источников возникновения неприятного запаха изо рта является сухость ротовой полости, когда организм уменьшает количество вырабатываемой слюны из-за недостатка поступающей воды. В итоге начинается два процесса: отмирают клетки языка и активизируются бактерии.

Кроме того, не стоит забывать и об остатках еды от которых необходимо избавляться с помощью тщательной гигиены полости рта.

Определенные продукты (лук, чеснок) и голодание также могут стать источником галитоза. Касательно последнего, такой эффект производят кетоны, выделяющиеся при разрушении жировых запасов.

Нельзя исключать и причины, связанные со здоровьем: болезни почек печени, диабет, легочные инфекции влияют на появление неприятного запаха изо рта.

Как понять, что у меня пахнет изо рта

По большей части люди об этом задумываются, когда им прямо говорит собеседник. Способ явно не самый лучший.

Если у вас розовый чистый язык, то запах нормальный, галитоз появляется при наличии налета.

Проведите ложкой по языку несколько раз и, когда она высохнет, понюхайте.

Лизните запястье, подождите несколько секунд и понюхайте. Вы можете сами проверить наличие запаха:

Отметим, что подставив ладонь ко рту и выдохнув в нее, вы, скорее всего, ничего не почувствуете. Данный способ не эффективен.

Избавляемся от галитоза

Если у вас обнаружилась данная проблема, то избавиться от нее навсегда одним действием вы вряд ли сможете. Необходимо проводить определенные процедуры каждый день: