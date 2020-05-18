Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Что будет с телом, если съесть продукт с плесенью 

Елизавета Назарова 15 часов назад
Что будет с телом, если съесть продукт с плесенью
Фото: depositphotos.com
Все знают, что наличие плесени на продукте говорит о том, что он испортился. Не всегда можно заметить маленькие споры на фруктах, сыре и хлебе, поэтому человек может съесть его по ошибке. Некоторые отрезают часть продукта с плесенью и уверены, что остальное будет безопасно для употребления, но очень сильно ошибаются. "Рамблер" рассказывает, что будет, если человек съест продукт с плесенью.
Вы можете не знать или не быть аллергиком, но у людей существует аллергия на плесень. Как и любой подобный продукт, она вызывает негативные реакции организма. Науке известен случай, когда ребенок съел блинчики из плесневелой муки и погиб от анафилактического шока.
Также не будет вреда, если человек разово случайно съест продукт с плесенью. Однако, такое все же опасно для тех, у кого низкий иммунитет. Дело в том, что в плесени содержатся микотоксины, которые ядовиты для людей. При разовом употреблении ничего не случится, но, если человек часто ест продукты с плесенью, эти вещества могут накопиться у него в организме и вызвать болезни желудочно-кишечного тракта.
Многие люди также экономят и отрезают часть продукта с плесенью, и едят часть без него, это тоже может быть опасно в некоторых случаях. Например, в мягких продуктах — хлебе и сыре, споры могут размножаться очень быстро. Они не всегда видны вооруженным глазом, и человек на протяжении нескольких дней может продолжать употреблять продукты с плесенью. Что касается овощей и фруктов, то в этом случае подобная тактика сработает, и можно продолжать употреблять ту часть, на которую плесень еще не успела попасть. Кроме того, в плесени содержится большое количество бактерий, и это еще один аргумент в пользу того, что испорченную пищу необходимо выкидывать.
Видео дня. Татьяна Буланова снова слегла
Женский форум 1
Здоровье
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Дайнеко сверкнула грудью в бюстгальтере
Дайнеко сверкнула грудью в бюстгальтере
Адвокат Муцениеце рассказала о задержании актрисы
Адвокат Муцениеце рассказала о задержании актрисы
Откуда берутся «антипрививочники»
Откуда берутся «антипрививочники»
Чем белые яйца отличаются от коричневых
Чем белые яйца отличаются от коричневых
Видео
Стриптиз помог жене футболиста привлечь мужа к уборке
00:15
Стриптиз помог жене футболиста привлечь мужа к уборке
Звёзды
У 67-летней Степаненко появился молодой ухажер
00:51
У 67-летней Степаненко появился молодой ухажер
Звёзды
Сын Собчак собрался поехать в зараженную Италию
00:23
Сын Собчак собрался поехать в зараженную Италию
Звёзды Дети
Цымбалюк-Романовская снова разоткровенничалась
03:01
Цымбалюк-Романовская снова разоткровенничалась
Звёзды Любовь
Когда квашеная капуста становится отравой
20:05
Когда квашеная капуста становится отравой
Еда Здоровье
Конфузы звезд, о которых они мечтают забыть
09:28
Конфузы звезд, о которых они мечтают забыть
Звёзды
11-летняя российская силачка пошла на рекорд
02:09
11-летняя российская силачка пошла на рекорд
Дети Здоровье
Как заподозрить диабет, посмотрев на ногти
06:09
Как заподозрить диабет, посмотрев на ногти
Здоровье Красота
Хозяйка показала кухонный трюк, изумивший Сеть
00:45
Хозяйка показала кухонный трюк, изумивший Сеть
Дом и сад
Как отдалить наступление старческого слабоумия
09:45
Как отдалить наступление старческого слабоумия
Здоровье Психология
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение