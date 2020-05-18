Что будет с телом, если съесть продукт с плесенью 

Все знают, что наличие плесени на продукте говорит о том, что он испортился. Не всегда можно заметить маленькие споры на фруктах, сыре и хлебе, поэтому человек может съесть его по ошибке. Некоторые отрезают часть продукта с плесенью и уверены, что остальное будет безопасно для употребления, но очень сильно ошибаются. "Рамблер" рассказывает, что будет, если человек съест продукт с плесенью.

Вы можете не знать или не быть аллергиком, но у людей существует аллергия на плесень. Как и любой подобный продукт, она вызывает негативные реакции организма. Науке известен случай, когда ребенок съел блинчики из плесневелой муки и погиб от анафилактического шока.

Также не будет вреда, если человек разово случайно съест продукт с плесенью. Однако, такое все же опасно для тех, у кого низкий иммунитет. Дело в том, что в плесени содержатся микотоксины, которые ядовиты для людей. При разовом употреблении ничего не случится, но, если человек часто ест продукты с плесенью, эти вещества могут накопиться у него в организме и вызвать болезни желудочно-кишечного тракта.