Что будет с телом, если съесть продукт с плесенью 

Все знают, что наличие плесени на продукте говорит о том, что он испортился. Не всегда можно заметить маленькие споры на фруктах, сыре и хлебе, поэтому человек может съесть его по ошибке. Некоторые отрезают часть продукта с плесенью и уверены, что остальное будет безопасно для употребления, но очень сильно ошибаются. "Рамблер" рассказывает, что будет, если человек съест продукт с плесенью.
Вы можете не знать или не быть аллергиком, но у людей существует аллергия на плесень. Как и любой подобный продукт, она вызывает негативные реакции организма. Науке известен случай, когда ребенок съел блинчики из плесневелой муки и погиб от анафилактического шока.
Также не будет вреда, если человек разово случайно съест продукт с плесенью. Однако, такое все же опасно для тех, у кого низкий иммунитет. Дело в том, что в плесени содержатся микотоксины, которые ядовиты для людей. При разовом употреблении ничего не случится, но, если человек часто ест продукты с плесенью, эти вещества могут накопиться у него в организме и вызвать болезни желудочно-кишечного тракта.
Многие люди также экономят и отрезают часть продукта с плесенью, и едят часть без него, это тоже может быть опасно в некоторых случаях. Например, в мягких продуктах — хлебе и сыре, споры могут размножаться очень быстро. Они не всегда видны вооруженным глазом, и человек на протяжении нескольких дней может продолжать употреблять продукты с плесенью. Что касается овощей и фруктов, то в этом случае подобная тактика сработает, и можно продолжать употреблять ту часть, на которую плесень еще не успела попасть. Кроме того, в плесени содержится большое количество бактерий, и это еще один аргумент в пользу того, что испорченную пищу необходимо выкидывать.