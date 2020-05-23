Как размер груди влияет на шансы забеременеть

Ни для кого не секрет, что возможность забеременеть подчас напрямую зависит от состояния женского здоровья. К примеру, иной раз курение может привести к бесплодию. Но если от вредной привычки женщина может избавиться, то на некоторые факторы она повлиять не в силах. Подробнее о них, — в материале "Рамблера".

Не так давно ученые выступили с предположением о том, что от объема груди зависит материнский потенциал девушки. Иными словами, по размеру бюста можно вполне судить о готовности женщины стать матерью: чем крупнее молочные железы, тем больше шансов забеременеть.

Вдобавок к этому, специалисты выдвинули гипотезу о том, что обладательница большой груди и узкой талии скорее всего забеременеет гораздо быстрее, чем девушка с "прямоугольной" фигурой. Дело в том, что у женщин первого типа в организме более высокий уровень женских гормонов, которые напрямую влияют на беременность.