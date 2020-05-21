Удаленная работа подорвала здоровье россиян 

Малоподвижный образ жизни в период самоизоляции и удаленная работа не прошли бесследно для здоровья россиян: у многих оно оказалось подорванным. Круглосуточно находящиеся дома граждане начали испытывать проблемы со спиной, шеей и суставами, говорится в исследовании потребительской панели GfK, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Эксперты GfK выделяют общую проблему российских домохозяйств: отсутствие качественных условий для работы из дома.

«Если "удаленка" в будущем станет нормой, россиянам (или их работодателям) придется потратиться как максимум на оборудование домашнего офиса, а минимум — на удобное офисное кресло для работы дома», — указывают исследователи.

По данным компании, из-за проблем со здоровьем, ассоциированных с «удаленкой», в России существенно вырос спрос на препараты для местного лечения суставной и мышечной боли.