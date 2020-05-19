5 видов спорта, о которых девушки напрасно забывают

WomanHit.ru доказывает, что не фитнесом единым можно добиться крепкого и упругого тела.

В одном из материалов The Times ссылается на исследование 2013 года Деканера, в ходе которого автор и его напарник решили выяснить, кто же чаще занимается спортом — мужчины или женщины. Как оказалось, мужчины в два раза чаще ходят на тренировки, причем причина не в обилии свободного времени, а в лучшей организации мужских команд в групповых видах спорта. WomanHit.ru решил напомнить девушкам о видах активности, которыми чаще занимаются мужчины, но девушкам они тоже по зубам.

Бокс

Harvard Medical School пишет о том, что занятия боксом улучшают остроту зрения и повышают концентрацию. Также тренировки полезны для развития навыка удерживания равновесия: в ходе занятий вы сгибаете корпус, слегка приседаете и активно машете руками, что заставляет вас прикладывать силы, чтобы удерживать тело в равномерном положении. Несправедливо будет считать, что бокс — это лишь активные удары руками и повороты корпуса. Перед каждым занятием тренер будет заставлять вас выполнять аэробные упражнения для разогрева мышц, научит правильно дышать, чтобы контролировать силу удара, и растягиваться после занятия.

Кроссфит

Одно время на кроссфит был бум популярности — специализированные студии открывались одна за другой. Сейчас интерес с кроссфита сменился на сайклинг, но мы вам переключаться с этого типа тренировок не советуем. Если у вас здоровое сердце и легкие, противопоказаний к занятиям кроссфитом нет.

Поклонники этого вида спорта отмечают, что кроссфит развил их выносливость, скорость реакции, эластичность мышц.

В ходе занятий может страдать техника упражнений из-за высокой скорости их выполнения, однако под контролем тренера вы остаетесь в полной безопасности. Также кроссфит хорош тем, что при высокой интенсивности тренировки за короткое время в кровь выделяется больше гормона адреналина, а затем серотонина, что делает вас активным и счастливым человеком.

Триатлон

Этот вид спорта будет по зубам только тем, кто готов выделять на него время и деньги. Однако, как отмечают спортсмены, результат стоит того. В отличие от многих видов спорта, здесь даже новички могут выйти на арену состязаний без необходимости годами тренироваться и добиваться этого права. Триатлон включает в себя три дисциплины: плавание, бег и езду на велосипеде. Обычно девушкам сложнее всего дается плавание — вероятно, что вам понадобится помощь профессионального тренера, который поставит технику и будет следить за улучшением результатов. Советуем вам заниматься вместе с подругой или любимым человеком, чтобы было, с кем разделить интересы.

Сквош

Как альтернатива всем знакомому теннису, появился сквош. По технике игра похожа на теннис, однако играть с соперником вы будете в закрытом помещении и отбивать мяч придется от стен, а не от пола. Сквош развивает скорость реакции, умение моментально принимать решения, освобождает от лишних мыслей в голове и помогает оставаться стройными — за тренировку тратится порядка 600 калорий.

С техникой игры справится даже новичок: вначале вы будете допускать немало ошибок, но со временем втянетесь и привыкните.

Баскетбол

Женских баскетбольных команд мы видим значительно меньше, чем мужских, да и те, в основном, базируются в США и некоторых европейских странах, но не в России. Обычно мы играем в баскетбол в школе, ломая ногти и стараясь забрать мяч друг у друга, забывая о техничности и эстетике игры. В сознательном возрасте баскетбол воспринимается уже по-другому: вы учитесь, как правильно обходить соперников, передавать пасы, высоко прыгать и так далее. В процессе игры активно работают мышцы всего тела, так что по прошествии пары месяцев занятий вы можете всерьез удивиться тому, как постройнели.