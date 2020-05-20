Врач объяснила, почему женщины полнеют после ЭКО

Акушер-гинеколог, репродуктолог, врач УЗИ Екатерина Утишева объяснила, почему женщины часто полнеют после прохождения программы экстракорпорального оплодотворения (ЭКО).

По словам эксперта, самая частая и распространенная причина набора веса — прием препаратов прогестеронового ряда, которые назначаются во время программы ЭКО. Прием прогестерона способствует задержк жидкости в организме и набору веса.

Если программа ЭКО не привела к беременности, то с началом менструального цикла избыточная жидкость уходит, поясняет доктор Утишева. Увеличение массы тела связано с гормональным воздействием.

" Если во время программы увеличивается количество жировой ткани, то здесь нужно понимать, что некоторые прогестины увеличивают именно аппетит, — пишет в своем блоге врач. — Те пациентки, которые об этом знают, успешно контролируют массу тела, понимают, что «кушать хотят» не они, а дюфастон, утрожестан или прогестерон, который выделяют желтые тела, во время стимуляции".

Еще одна причина набора веса — стресс во время стимуляции. К увеличению массы тела приводит пищевое поведение — заедание стресса. Препараты же, который назначаются во время стимуляции, длительных метаболических изменений не вызывают, подчеркивает доктор Утишева.

Эксперт советует женщинам по время прохождения программы ЭКО вести пищевой дневник. «Чтобы переедание не вылилось в значительную прибавку массы тела и была возможность отследить причину, если это случилось», — поясняет специалист.