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Чем полезны листья смородины 

Елизавета Назарова 2 часа назад
Чем полезны листья смородины
Фото: depositphotos.com
В мае настает период, когда можно собирать молодые листья плодоносящих растений и заготавливать их на зиму. Много кустарников имеет полезный эффект, поэтому из них делают настойки и чаи. "Рамблер" рассказывает, зачем нужно собирать и хранить листья черной смородины.
В растениях, как и в продуктах питания, содержатся полезные вещества и микроэлементы, но именно в смородине можно найти то, что пригодится осенью и зимой.
В смородиновых листьях содержится много витамина С, поэтому чай из них используют для укрепления общего иммунитета и поддержания баланса витаминов в холодное время года. Так, отвар можно использовать при простуде и гриппе. Кроме того, такой чай очень ароматный и вкусный, и некоторые заваривают его для собственного удовольствия.
Отвары и настои из смородиновых листьев используют как мочегонное средство. В некоторых случаях их назначают при мочекаменной болезни, чтобы из организма выходила вода и восстанавливался водно-солевой баланс.
В листьях растения содержатся дубильные вещества, которые помогают при диарее.
Настой из листьев смородины используют наружно, для борьбы с кожными высыпаниями. Он обладает антимикробным действием и может лечить различные воспаления.
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