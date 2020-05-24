Чем полезны листья смородины 

В мае настает период, когда можно собирать молодые листья плодоносящих растений и заготавливать их на зиму. Много кустарников имеет полезный эффект, поэтому из них делают настойки и чаи. "Рамблер" рассказывает, зачем нужно собирать и хранить листья черной смородины.

В растениях, как и в продуктах питания, содержатся полезные вещества и микроэлементы, но именно в смородине можно найти то, что пригодится осенью и зимой.

В смородиновых листьях содержится много витамина С, поэтому чай из них используют для укрепления общего иммунитета и поддержания баланса витаминов в холодное время года. Так, отвар можно использовать при простуде и гриппе. Кроме того, такой чай очень ароматный и вкусный, и некоторые заваривают его для собственного удовольствия.

Отвары и настои из смородиновых листьев используют как мочегонное средство. В некоторых случаях их назначают при мочекаменной болезни, чтобы из организма выходила вода и восстанавливался водно-солевой баланс.

В листьях растения содержатся дубильные вещества, которые помогают при диарее.

Настой из листьев смородины используют наружно, для борьбы с кожными высыпаниями. Он обладает антимикробным действием и может лечить различные воспаления.