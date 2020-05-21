В Краснодаре начинается суд над Аленой Верди — москвичкой, решившей поработать пластическим хирургом без какого-либо специального образования. На протяжении четырех лет — с 2015-го по 2019 год — Верди уродовала женщин, доставляя им моральные и физические страдания. Некоторые из ее пациентов, которых она порой оперировала на диване в кухне остались инвалидами. Следствию удалось найти шесть женщин, пострадавших от ее «работы». Однако, по словам потерпевших, от скальпеля лжехирурга пострадали десятки женщин. Подробности резонансного дела выяснял корреспондент «Ленты.ру» Игорь Надеждин.

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Согласно статье 13 федерального закона «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» любые сведения о факте обращения гражданина за оказанием медицинской помощи, состоянии его здоровья и диагнозе, а также иные сведения, полученные при его медицинском обследовании и лечении, составляют врачебную тайну. Поэтому все фамилии потерпевших в тексте изменены.

«Меня не берут на работу в клиники»

Настоящая история этой женщины по-прежнему остается загадкой. Известно только, что 1 мая 1982 года в Москве родилась девочка Антонина Горбунова. А в 2015 году в Краснодар приехала молодая женщина по имени Алена Верди. Сложным путем удалось выяснить, что это — один и тот же человек. Все, что было между этими датами — тайна.

В Краснодаре Верди сразу же начала позиционировать себя как профессиональный пластический хирург из Москвы, один из лучших в профессии. Она арендовала четыре кабинета в цокольном этаже жилого дома на улице 40 лет Победы, приобрела на личные сбережения кушетку, бестеневую лампу, письменный стол, стеллажи, наборы медицинских инструментов — и сразу запустила рекламу в местных СМИ.

Вскоре пациенты к Алене потекли рекой. В первое время она делала только уколы ботокса, убирая морщины, но постепенно стала оказывать и другие услуги — уже хирургические. По словам Светланы Перовой, одной из бывших пациенток Верди, загадочный доктор умела расположить к себе женщин и вызвать безусловную симпатию.

Я сразу поверила, что мне повезло попасть к хорошему специалисту — те несколько других докторов, которых я посещала до Алены, такого прекрасного впечатления на меня не производили. Меня она оперировала — слава Богу, удачно. Но я и не стремилась к кардинальным изменениям внешности.

Бывшая пациентка Алены Верди

Слава о хорошем и относительно недорогом пластическом хирурге быстро распространялась самым надежным способом — от человека к человеку. Причем сама Верди просила своих клиентов рассказывать о ней. «Меня не берут на работу в клиники, потому что боятся конкуренции, и я вынуждена открыть частный кабинет, а это врачу неудобно», — объясняла сама Алена.

В ее кабинете на улице 40 лет Победы висели фотографии женщин «до» и «после», копии сертификатов, благодарственные письма, но не было только того, что требуется по закону: лицензии на право оказания медицинской помощи по специальности «хирургия». Однако на эту мелочь никто не обращал внимания.

В этом помещении с февраля 2015-го по август 2016 года Верди оперировала своих первых пациенток. И именно это помещение считается местом ее первого преступления.

«Она жаловалась на уродливые бугры под кожей»

36-летняя Анна Андреева познакомилась с Аленой Верди в общей компании в самом начале 2015 года. Алена представилась ей пластическим хирургом из Москвы, переехавшим в Краснодар, и предложила седлать круговую блефаропластику — операцию по изменению формы век. Причем не за деньги, а в обмен на ответную услугу — бесплатное наращивание волос.

Анна очень беспокоилась о своей внешности и к пластическим хирургам обращалась до этого случая несколько раз. В 2013 году, за два года до произошедшего, она уже делала себе операцию — ей в нижние веки ввели филлер (инъекционный имплантат, заполняющий стареющие мягкие ткани) для контурной пластики лица. Но она осталась недовольна результатом и хотела стать еще лучше. Верди об этом знала.

О дате операции договорились заранее: в середине марта 2015 года Алена пригласила Анну в свою клинику на улице 40 лет Победы, осмотрела ее, определила тактику операции и велела принести результаты необходимых анализов. 23 марта под местным наркозом Верди сделала операцию Андреевой и сразу отпустила ее домой.

На третий день Анна пришла на осмотр: она жаловалась, что у нее не проходит боль, что нижнее веко оказалось вывернутым, а под кожей образовались уродливые бугры. Но Верди, сделав перевязку, заявила, что все это пройдет — ничего страшного не происходит.

Михаил Репкин

Подполковник юстиции, руководитель первого отдела по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета России (СКР) по Краснодарскому Краю

11 апреля Анна вновь пришла к Верди — и та, пытаясь исправить сделанное, в том же цокольном этаже скальпелем случайно задела капсулу с имплантантом, после чего вынуждена была его полностью убрать. Но при этом отрезала слишком много кожи — и косметический шов наложить просто не смогла.

Диплом врача, купленный Аленой Верди. СУ СК РФ

После операции Алена сказала, что ей каждый день надо наблюдать больную и привезла ее к себе домой, где Анна прожила до 21 апреля. Все это время она не видела себя: ее лицо было закрыто повязками, а когда бинты снимались, Верди запрещала пациентке смотреть в зеркало.

Только 21 апреля, приехав домой, Анна обнаружила, что ее лицо изуродовано. У женщины до сих пор не закрываются глаза, а вокруг них образовались уродливые рубцы. Из-за испорченной внешности Андреева лишилась работы стилиста.

Об этом известно сейчас, но тогда, в марте 2015 года, информация о неудачной операции замалчивалась. Сама Андреева не хотела говорить о произошедшем, а Верди нашла и оплатила хорошего хирурга, который смог частично исправить дефекты — насколько это вообще было возможно. Да и объяснения Алены тогда были приняты Анной — якобы пациентка стала жертвой несчастливого стечения обстоятельств, которое может случиться у любого врача.

«Операция проводилась на кухонном диване»

Уже с лета 2015 года Верди начала бойко рекламировать себя: завела аккаунты в соцсетях, специальную страницу в Instagram, стала покупать рекламные площади в прессе и на улицах города. К октябрю 2016 она стала одним из самых раскрученных пластических хирургов Краснодара — к ней стремились попасть многие женщины. Тогда же она устроилась в клинику «Эстетик-Мед».

В то время если спросить любую женщину в Краснодарском крае, кто самый известный пластический хирург, почти все сказали бы Алена Верди — настолько она была раскручена. Многие считали, что если Верди может позволить себе заказ рекламных билбордов 3 на 6 метров — то деньги у нее есть. А деньги — символ профессионализма.

Светлана Перова

Бывшая пациентка Алены Верди

Именно реклама на улицах города сподвигла 32-летнюю Беллу Борисову обратиться к Алене Верди за консультацией — с прицелом на операцию именно у этого пластического хирурга. Борисова хотела сделать мастопексию — изменить форму груди.

22 декабря октября 2016 года Верди прооперировала ее. После этого Борисова несколько дней чувствовала себя плохо, но ее все равно выписали из клиники. И тогда «доктор» предложила своей пациентке переехать к ней в съемную квартиру и продолжить лечение там. При этом перевязки и инъекции Бородиной Верди порой дела на кухонном диване.

Из материалов уголовного дела — показания потерпевшей Беллы Борисовой

«22 октября 2016 года около полудня я приехала в клинику «Эстетик-Мед» и меня провели в кабинет доктора Верди. Тогда я обратила внимание на большое количество развешанных по стенам сертификатов и грамот, но к ним не присматривалась — почти все они были на страничке доктора Верди в интернете, где я их уже изучала.

Эти сертификаты произвели на меня благоприятное впечатление, так как в тот момент я считала, что они свидетельствуют о высокой компетентности Алены Верди. Кроме того, меня встретила личный ассистент Верди, имя которой я сейчас не помню, что тоже свидетельствовало о высоком профессионализме — не всякому врачу назначат личного ассистента.

Верди осмотрела меня в кабинете, а затем сделала на компьютере макет предполагаемых результатов планировавшегося хирургического вмешательства. Кроме мастопексии, она предложила мне «попутно» сделать липосакцию на животе и на лице, а также убрать «комки Биша» [подкожные жировики].

Я была абсолютно удовлетворена, получила гарантии, что оперировать меня будет именно доктор Верди, после чего мне дали список необходимых перед операцией анализов и медицинских осмотров. Тогда же мы назначили дату операции — 22 декабря 2016 года.

В этот день я приехала в клинику, передала все собранные бумаги (результаты анализов и осмотров), подписала согласие на хирургическое вмешательство, после чего пошла в регистратуру и подписала договор на оказание медицинских услуг. Меня смутило, что в договоре не было прописано, какие конкретно манипуляции будут проведены во время операции, но я не хотела в этот день выяснять все детали, так как морально уже настроилась на операцию. Тогда же я внесла в кассу медицинской клиники 324 тысячи 500 рублей наличными.

Около 09:00 в одном из кабинетов мне провели хирургическую премедикацию, а около 10:00 я сама прошла в операционную. Там находились анестезиолог по имени Станислав, две медсестры и пластический хирург Алена Верди. Мне сделали интубационную анестезию, после которой я заснула. Проснулась я около 22:00 и мне сказали, что операция продолжалась 12 часов. Позже, при выписке, я заплатила еще 24 тысячи рублей за анестезию — тоже наличными.

После проведения операций я несколько дней чувствовала себя плохо: температура тела держалась около 39 градусов, я периодически теряла сознание, у меня отекали лицо и тело, а в местах проведения хирургических вмешательств появились многочисленные гематомы.

Несмотря на это, руководство клиники настояло на моей выписке домой 25 декабря, на третий день после операции.

В связи с этим Верди предложила мне переехать к ней и продолжить лечение в ее арендованной квартире на Черкасской улице в Краснодаре. Здесь я находилась до 31 декабря, перевязки и инъекции мне делала Верди — на диване в комнате или на кухне. Смотреть в зеркало она не разрешала. 31 декабря мне стало лучше, я поехала домой».

Все праздники Белла провела с Верди и ее парнем по имени Дмитрий. Они даже вместе ездили в Карачаево-Черкесскую республику. Именно там 7 января у Беллы разошелся послеоперационный шов на груди. Верди пришла к ней в отель, где обработала рану. А 10 января, после возвращения в Краснодар, Алена Верди в своей квартире ушила шов.

Операция проводилась дома у Верди, на диване, стоявшем на кухне — потому, что Алена не хотела, чтобы об осложнениях узнали в клинике, где она тогда работала.

Белла Борисова

Потерпевшая по делу Алены Верди

Состояние пациентки не улучшалось, и 15 января шов разошелся в третий раз — и вновь его ушивали на кухне в квартире Верди. Тем не менее рана не заживала до апреля и все это время у женщины сохранялись отеки, нарастала боль.

Спустя три года после операции, когда судебно-медицинские эксперты станут описывать повреждения, они отметят у Борисовой выраженную ассиметрию лица, обеих молочных желез, обширные рубцы на волосистой части головы, на лице, на груди и животе, причем часть из них до сих пор не дает жертве неудачной операции полностью распрямиться.

Рубцы найдут не только на поверхности тела, но и внутри, в мышцах живота, — в случае беременности эти повреждения будут препятствовать развитию и росту ребенка.

«Также отмечены стойкая неизгладимая деформация контуров плеча, неправильный выбор шовного материала спровоцировал длительный воспалительный процесс левой молочной железы, вызвавший образование фибропластом. Одно ухо в результате хирургического вмешательства расположено ниже другого, его мочка срослась с мягкими тканями лица». Полное описание повреждений занимает почти 20 листов и производит удручающее впечатление.

А в марте 2017 года Верди сама предложила Белле Борисовой сделать еще несколько пластических операций, мотивируя это тем, что сейчас в клинике большие скидки, а она к тому же исправит кое-что из предыдущих ошибок.

Надо отметить, что Верди пообещала занять недостающую сумму — 70 тысяч рублей, поэтому Белле останется внести «всего» 48 тысяч. За эти деньги ей пообещали исправить носовую перегородку (риносептопластика), изменить форму век (блефаропластика), поправить форму бровей (эндоскопический лифтинг) и улучшить форму рта (буллхорн).

31 марта Борисову вновь прооперировали — но в этот раз договор с ней не заключался, поэтому чек ей не выдали. Операция продолжалась девять часов — но в результате к предыдущим повреждениям только добавились новые. «Все указанные повреждения стали следствием неправильно выполненной операции», — позже сделают заключение медики. Но все взятые в долг деньги Белла Алене вернула.

Последствия двух неудачных хирургических вмешательств большинство специалистов как в России, так и за рубежом исправлять отказались. Только в июне 2019 года в одной из столичных клиник Борисовой исправят часть повреждений и извлекут из ее тела забытый при операции дренаж — фрагмент хирургической перчатки длинной 27 сантиметров. Тем не менее рожать Белле по-прежнему категорически противопоказано.

«Нос расползся, появились уродливые рубцы»

Белла Борисова еще лечилась у Верди на кухне, а в клинику уже обратилась 35-летняя Вера Володина. Володина узнала о «замечательном пластическом хирурге» и решила воплотить в жизнь давнюю мечту: сделать коррекцию верхних век. Ей, владелице модного салона красоты, казалось, что изменение внешности благоприятным образом скажется на бизнесе.

3 марта 2017 года Вера впервые пришла в клинику — специально к Верди. В ходе осмотра та убедила пациентку, что может одновременно поправить и форму носа, убрав горбинку и уменьшив крылья носа — якобы нос Володиной уродовал ее. Операцию назначили на 25 марта 2017 года; ее стоимость составила 175 тысяч рублей.

Женщину прооперировали в назначенный день — но, как установят позже эксперты, хрящ был зачищен неправильно и горбинка не ушла, а вот крылья носа, наоборот, расползлись. Кроме того, образовались уродливые рубцы. По заключению экспертов, тем самым потерпевшей был причинен тяжкий вред здоровью.

Михаил Репкин

Подполковник юстиции, руководитель первого отдела по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета России (СКР) по Краснодарскому Краю

После операции Веру в тот же день выписали домой — но на пятый день начались осложнения: температура поднялась до 38, из носа начала течь сукровица, а на лице образовались уродливые отеки. Верди обещала, что вскоре все это пройдет, но в мае 2018 Володина потребовала исправить все недочеты. Она позвонила Верди и узнала, что та уже уволилась из клиники «Эстетик-Мед», потому что открыла свой кабинет в Москве — и только время от времени принимает пациентов в частном порядке в своей Краснодарской квартире на Кубанской Набережной.

Вера по указанию Верди купила упаковку очень сильного глюкостероидного препарата, инъекции которого Алена дважды сделала в лицо пациентке у себя на кухне. Алена утверждала, что это лекарство уберет отеки и восстановит чувствительность носа — но в результате у пациентки выявились серьезнейшие осложнения: утолщение слизистой оболочки обеих верхнечелюстных пазух, глубокая киста и хронический гайморит. Она полностью перестала дышать одной ноздрей и до сих пор часто просыпается от удушья.

Кроме того, из-за этих операций Володина буквально оказалась изуродованной, из-за чего у нее развилось серьезное психическое заболевание. Бизнес развалился, мужа Вера не подпускает к себе уже два года — но он не бросил ее.

Инвалидность вместо красоты

50-летняя Галина Глебова очень хотела сделать себе абдоминопластику — убрать с живота излишки жира и кожу, чтобы выглядеть моложе. Случайно замеченный ею плакат и отзывы в интернете (на личной страничке Верди в Instagram в тот момент было уже более 13 тысяч восторженных подписчиков) определили ее выбор.

25 апреля 2017 года в клинике на улице Олега Кошевого Алена Верди провела пациентке операцию. Галина заплатила за нее 162 тысячи рублей. 28 апреля ее выписали — несмотря на то, что выпрямить спину она не могла, а температура периодически поднималась выше 38 градусов.

После выписки Глебова продолжала чувствовать себя все хуже и хуже: начались нагноения, появились обширные и болезненные гематомы, а 5 мая на бедре образовалась огромная шишка. Верди позвала пациентку к себе домой — и в очередной раз провела операцию на кухонном диване…

Один из многих результатов работы Алены Верди. Кадр: Россия 1

11 мая 2017 года бригада скорой помощи доставила Галину в инфекционную больницу, где врачи установили у нее нагноившийся химический ожог послеоперационного рубца и выпячивание мышц пупочного кольца. В июне судебные медики выявили прямую причинно-следственную связь между операцией и возникшими осложнениями.

Жидкость с неприятным запахом из ран Глебовой вытекала вплоть до августа 2017 года, а выпрямиться она так и не смогла: позже врачи выявят у нее функциональные изменения позвоночника, которые стали следствием операции. А на теле образовались уродливые рубцы — один из них вызван химическим ожогом из-за неустановленного лекарства.

Глебова до сих пор не может не только лежать на животе, но даже носить одежду — любое прикосновение ткани вызывает боль. А в сентябре 2019 года у нее обнаружат огромную пупочную грыжу — также последствия той операции. Фактически женщина стала инвалидом.

«Верди выбежала на улицу, не заходя в наши кабинеты»

Между тем в сентябре 2017 года в карьере лжехирурга Алены Верди произошел вполне прогнозируемый поворот: ее очередная пациентка погибла.

14 сентября 2017 года в клинике «Эстетик-Мед» Верди провела операцию по абдоминопластике 33-летней местной жительнице. На следующий день женщина скончалась в палате клиники — по заключению судмедэкспертов, из-за острой массивной кровопотери, источником которой явилось операционное поле — правая часть нижней горизонтальной операционной раны.

Непосредственной причиной смерти стал острый геморрагический шок. Между действиями врача-хирурга и наступлением смерти была установлена прямая причинно-следственная связь. Сразу же было возбуждено уголовное дело, и вскоре Алене Верди предъявили обвинение по статье 109 («Причинение смерти по неосторожности») УК РФ.

Между тем тогда же в сентябре 2017 года главным врачом клиники «Эстетик-Мед» был назначен Иван Миненко, один из анестезиологов, трудившихся там. И он сразу же решил развеять возникшие у него многочисленные сомнения в квалификации доктора Верди: поднял ее личное дело, снял копии всей медицинской документации и направил запросы во все учебные заведения, указанные в нем.

Запросы, в частности, ушли в Киевскую национальную медицинскую академию имени Богомольца, где якобы получила высшее образование Верди, а также в Московский областной научно-исследовательский клинический институт (МОНИКИ) имени Владимирского, медицинский институт Российского университета Дружбы Народов (РУДН) и в Кубанский государственный медицинский институт — там были выданы сертификаты о прохождении обучения и повышении квалификации пластического хирурга Алены Верди.

Уже после смерти пациентки, 9 ноября 2017 года, в клинику «Эстетик-Мед» пришел первый ответ — из Кубанского меда. В нем сообщалось, что Алена Верди никогда там не училась, а сертификат с таким номером, как у нее, никогда не выдавался. Иван Миненко вызвал к себе Верди и немедленно объявил ей об увольнении.

Из материалов уголовного дела — показания Марины Селюковой, личного администратора Алены Верди

«В конце 2017 года, точную дату сейчас назвать не могу, у Алены Верди внезапно произошел конфликт с новым главным врачом клиники Иваном Миненко. Он вызвал ее к себе, а после разговора она сразу выбежала на улицу, не заходя в наши кабинеты. Потом она позвонила мне на личный сотовый и попросила выйти.

На улице Верди попросила меня собрать все ее личные вещи, уложить в коробку и вынести ей. Так же она заявила, что больше не намерена переступать порог клиники «Эстетик-Мед». О причинах конфликта она мне ничего не говорила. Только некоторое время спустя Иван Миненко рассказал, что запросил данные об образовании Алены Верди и получил официальные ответы, что она там не обучалась. Во время ее работы никто об этом не знал».

Уголовное дело о смерти пациентки было расследовано и направлено в суд. Но в нем не содержалось никаких данных о фальшивых дипломах Алены Верди: ведь все копии документов были выданы следователю как официальные — а потому ее судили как полноправного хирурга. Кроме того, клиника заплатила ущерб родственникам погибшей: официально — 345 тысяч рублей, но, по слухам, речь идет о значительно большей сумме.

В результате Ленинский районный суд Краснодара 12 марта 2018 года прекратил производство по уголовному делу о смерти пациентки, назначив Верди судебный штраф в 150 тысяч рублей. Эти деньги она выплатила 31 марта, сразу после вступления решения суда в законную силу.

Судебный штраф — недавно введенная в УК РФ мера юридической ответственности. Человек, которому его назначают, сразу после выплаты денег полностью освобождается от уголовного преследования и считается несудимым. В той ситуации для Алены Верди это было реальным спасением.

Жизнь, сломанная скальпелем

Пятой жертвой Верди стала 32-летняя тренер по борьбе Дарья Данилова, которая много лет хотела изменить свою внешность — точнее, живот. Она долго выбирала врача и в феврале 2017-го остановилась на Алене. Тогда же Данилова пришла к Верди на консультацию: Даше хотелось убрать жирок с живота и переместить в геометрически точное место пупок. «Доктор» сказала, что это возможно.

Процесс подготовки к операции затянулся, и только 3 октября 2017 года (уже после смерти пациентки в клинике, но еще до официальных ответов по образованию Верди) Данилова предоставила все справки, оплатила 245 тысяч рублей и в тот же день была прооперирована.

А дальше все повторилось по уже знакомой схеме: 5 октября, несмотря на отвратительное состояние, пациентку выписали из клиники «Эстетик-Мед», после чего у нее начались инфекционные осложнения — некроз и внутрикожное нагноение. С октября 2017 года шесть месяцев Данилова ездит домой к Верди, где та откачивает ей жидкость.

Правда, «доктор» честно признает, что у нее произошел конфликт с администрацией клиники и она там «временно не работает». В 2018 году клиника «Эстетик-Мед» попытается исправить ошибки Верди — но выяснится, что это невозможно.

В результате Данилова до сих пор не может нормально питаться: если порция еды чуть больше мизерной, ее живот из-за последствий операции не может растягиваться — возникает сильная боль в кишечнике и в мышцах.

По тем же причинам Дарья не может глубоко дышать, она прекратила интимные отношения с мужем (любое прикосновение к животу и бедрам вызывает боль) — и, как следствие, получила психическое расстройство. Ко всему прочему, из рубцов, оставшихся после операции, периодически вытекает жидкость с неприятным запахом. С работой тренером по борьбе для Даниловой также все кончено.

Именно по ее заявлению в марте 2019 года в отношении Верди будет возбуждено уголовное дело.

«Состояние пациентки заметно ухудшилось»

Жительницу Новороссийска Елену Емелину первый раз Верди прооперировала еще 14 апреля 2017 года, сделав ей риносептопластику с остеотомией (исправление формы носа) — та специально приехала к знаменитому доктору в Краснодар. Стоимость договора составила 136 тысяч рублей.

Первое время серьезных проблем женщина не замечала, а про отек Верди сказала, что «в течение года он сойдет». Но к лету выяснилось, что у девушки нарушено носовое дыхание, нос слегка перекосило в сторону, а кроме того, она стала хуже слышать одним ухом.

Женщина захотела исправить все недостатки, и Верди ей это пообещала — но сначала ждали некоего полного заживления, а потом Верди уволили из клиники. Она сообщила Елене, что прекратила работать в Краснодарской клинике, вернулась в Москву и предложила ей приехать туда или ждать, когда Верди будет в Краснодаре.

Михаил Репкин

Подполковник юстиции, руководитель первого отдела по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета России (СКР) по Краснодарскому Краю

14 января 2018 года Елена получила сообщение в WatsApp: «я в Краснодаре, на этой неделе надо провести коррекцию». Договорились, что операцию проведут 18 января в квартире Верди на Кубанской Набережной. На допросах по этому эпизоду лжехирург говорит, что операцию она делала под местным наркозом и не помнит, чтобы в квартире в тот момент были посторонние.

Правда, Емелина рассказывает о том дне несколько иначе: якобы Верди оперировала ее в кладовке, а другая пациентка — Дарья Данилова — светила «доктору» фонариком мобильного телефона.

Из материалов уголовного дела — показания потерпевшей Елены Емелиной

«Около 14:00 я пришла в квартиру к Верди. Алена сразу начала мне говорить, что у меня плохие анализы, а затем дала мне какую-то таблетку — якобы для того, чтобы я успокоилась. Но после того, как я проглотила это лекарство, буквально через несколько секунд я начала терять сознание.

Через какое-то время я очнулась — и обнаружила, что лежу в кладовке в квартире Верди, а она делает мне риносептопластику. При этом фонарь на голове Верди не горел, и кто-то, кого Алена называла «Даша», светил ей фонариком мобильного телефона.

Позже Дарья Данилова расскажет мне, что это была она — приехала в квартиру Верди в очередной раз откачивать жидкость из живота, и в этот момент налобный фонарь у Верди сломался. Операция закончилась около 19:00 в тот же день, и я уехала домой в Новороссийск. В тот же день я заплатила Верди 30 тысяч рублей, перечислив их на банковскую карту».

По заключению экспертов, ни первая, ни вторая операция пользу Емелиной не принесли: после первой незначительное отклонение носа влево стало ярко выраженным, а после второй, во время которой Верди удалила каркас носа, он просто провалился. Появились множественные хорошо заметные рубцы длиной от 5 до 15 миллиметров.

К тому же во время вмешательства был поврежден и перестал работать клапан носа пациентки, а также появилось вторичное искривление носовой перегородки: «ожидаемый результат не был достигнут, даже наоборот — состояние пациентки заметно ухудшилось как с функциональной, так и с медицинской точек зрения». Большую часть этих последствий современная медицина исправить не в состоянии.

«Такое бывает у каждого врача»

37-летнюю тогда Алену Верди задержали 3 апреля 2019 года — она собиралась улететь в Израиль и больше не возвращаться на родину. 5 апреля суд арестовал ее: в СИЗО женщина провела 10 месяцев.

До конца 2019 года позиция защиты обвиняемой строилась на том, что все пациенты сами обращались к ней за помощью — а она не бросила никого из них до тех пор, пока они не отказались от ее услуг после окончания лечения.

При этом все послеоперационные дефекты Верди объясняет случайным совпадением комплекса причин: чаще всего тем, что пациенты отказывались выполнять предписания. Мол, одни продолжали курить, хоть это и было запрещено, другие спали на животе, а одна из пострадавших вообще скрыла сахарный диабет.

«Такое бывало у каждого врача. Тем более у пластических хирургов. Это — не преступления, это — особенности здоровья человека, и любой врач тут бессилен», — утверждала Верди.

На допросах Верди вела себя исключительно нагло, неоднократно грозилась голодовкой, заявляла о том, что уголовное дело заказали конкуренты. Ее слова приходилось постоянно документально опровергать.

Элла Тюкова

Официальный представитель Следственного управления СКР по Краснодарскому Краю

И только когда следствие получило неопровержимые сведения о том, что все до одного дипломы и сертификаты подделаны — Алена Верди стала сотрудничать и рассказала, как именно приобрела необходимые для работы документы.

Из материалов уголовного дела — показания обвиняемой Алены Верди от 3 марта 2020 года, за месяц до окончания следствия

«В 2013 или в 2014 году я случайно узнала, что некая компания занимается изготовлением поддельных дипломов о получении высшего образования. Эта компания находилась в городе Днепропетровск, но сейчас я ее название просто не помню. Я связалась с этой компанией через интернет, рассказала, что хочу иметь диплом пластического хирурга и мне сказали, что диплом вышлют мне почтой наложенным платежом. От меня лишь попросили прислать мою фотографию и паспортные данные.

Через несколько недель мне по почте пришел диплом, который свидетельствовал, что в период с 1999-го по 2005 год я обучалась на лечебном факультете национального медицинского университета имени Александра Богомольца в Киеве по специальности лiкарь, причем в нем были указаны мои нынешние паспортные данные: Алена Дмитриевна Верди, хотя в то время я имела другие имя и фамилию — Антонина Дмитриевна Горбунова.

В указанные годы я проживала в России, а в Украину выезжала лишь время от времени, к родственникам, проживавшим в Днепропетровске. В дипломе, кроме фотографии, были также подписи сотрудников университета и печать. За диплом я заплатила 100-150 тысяч рублей, точную сумму сейчас не помню.

Осенью 2017 года, перед трудоустройством в клинику пластической хирургии «Эстетик-Мед» я узнала, что, кроме диплома о высшем медицинском образовании, необходимо представить диплом об окончании интернатуры или ординатуры по специальности «пластическая хирургия». Тогда через знакомых, кого именно — я сейчас не помню, я нашла телефон людей, которые в городе Краснодар готовы сделать соответствующие документы без прохождения фактического обучения, то есть поддельные.

Через некоторое время мне дали номер электронного кошелька и я перевела нужную сумму — сколько именно, сейчас уже не помню. Спустя несколько дней со мной связался диспетчер, который сообщил, что к ней приедет такси, водитель которого передаст пакет. В нем находились документы о полученном мною медицинском образовании. (…) Эти документы я представила в клинику «Эстетик-Мед» и больше нигде никогда не использовала».

Сейчас в уголовном деле фигурируют только шесть потерпевших, по заявлениям еще двух уголовное дело прекращено за истечением сроков давности. У девятой женщины экспертиза не нашла признаков причинения вреда здоровью.

В ходе расследования уголовного дела мы установили всех потерпевших, которым действиями лжехирурга был причинен вред. Активно работали сотрудники уголовного розыска — но других жертв найдено не было. Возможно, потому, что многие женщины сами не хотят рассказывать о произошедшем.

Михаил Репкин

Подполковник юстиции, руководитель первого отдела по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета России (СКР) по Краснодарскому Краю

Но на самом деле жертв Верди гораздо больше — по словам той же Светланы Перовой, более 20 жительниц Краснодарского Края говорили о том, что их внешности причинен серьезный ущерб.

Удивительно, но Алена Верди дважды побеждала в региональных конкурсах: «Лучший пластический хирург Южного федерального округа 2017 года» (конкурс «Грация») и «Лучший пластический хирург по изменению формы груди 2018 года».

Фото: страница Алены Верди во «ВКонтакте»

При этом первую премию ей вручили в тот момент, когда она была обвиняемой по делу о смерти пациентки и уже была уволена из клиники, главный врач которой знал о том, что ее сертификаты — подделка. А вторую премию Верди дали буквально накануне ареста. Конечно же, не использовать эти призы в своей защите обвиняемая не могла.

В настоящее время Алена Верди привлечена к ответственности по статье по статье 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших причинение тяжкого вреда здоровью»). В связи с истечением срока давности ее уголовное преследование за использование фальшивых документов (статья 327 УК РФ) прекращено. Дело уже направлено в суд, а Алена Верди в настоящее время взята под домашний арест. Процесс обещает быть громким.

«Погибшие» документы

Во всей этой историей за кадром осталось поведение медицинского сообщества. В сети групп в поддержку Алены Верди нет, а отдельные реплики зарегистрированных на медицинских платформах блогеров все-таки не в счет. Массовых компаний в поддержку Верди не проходило: слишком наглядны были жалобы пациентов, да и сама по себе пластическая хирургия — очень своеобразная отрасль медицины.

Между тем, когда следователи пришли с обыском в здание на улице Олега Кошевого в Краснодаре, где находилась клиника «Эстетик-Мед» (сейчас она уже сменила название), то выяснилось, что все до одного операционные журналы «погибли» в результате прорыва трубы отопления, о чем был составлен соответствующий акт. А потому установить круг всех пациентов лжеврача Верди просто не удалось.

Алена Верди в зале суда. Кадр: СУ СКР по Краснодарскому Краю

Когда директор этой клиники установил, что у Алены Верди все сертификаты подделаны, он ее уволил — но никому не сообщил о том, что врач — самозванка. Зная, что даже по диплому она всего лишь врач-специалист, не прошедший интернатуру и не имеющий специализации. А даже не хирург и тем более — не пластический хирург.

Всех пациентов с осложнениями руководство клиники «Эстетик-Мед» стремилось максимально быстро выписать домой, хотя медицинская этика и деонтология (кодекс отношений врача и пациента) требуют ровно обратного — впрочем, как и здравый смысл. Но страх возможных неприятностей перевешивал требования и морали, и закона.

В СМИ неоднократно были показаны сюжеты о пострадавших от рук лжехирурга: к журналистам обращались пострадавшие, опасавшиеся, что Верди уйдет от уголовной ответственности. Когда содержание статей и сюжетов доложили председателю СКР Александру Бастрыкину , он взял расследование на личный контроль. Дело Верди передали в отдел по особо важным делам регионального управления СКР.

Что до медицинского сообщества, то оно, по сути, как и отдельные его представители, предпочло закрыть глаза на поганую овцу в своих рядах и в данном случае откровенно забыло о корпоративной солидарности, этике и деонтологии.

Сегодня интернет-поисковики на запрос «купить диплом врача» выдают больше 30 ссылок на сайты, где примерно за 20 тысяч рублей можно приобрести заполненный бланк фабрики «Гознака» с желаемой профессией или любые сертификаты специалистов. Вот как объясняют спрос торговцы:

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Раз есть предложение — есть и спрос. Предлагаемые дипломы внешне действительно неотличимы от настоящих. На выбор — институт, год получения, специализация. Интересно, что фамилии председателей госкомиссий аутентичны настоящим.

И это — страшно.