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5 причин, почему вы все равно поправляетесь. Даже при правильном питании 

Harper’s Bazaar 6 часов назад
5 причин, почему вы все равно поправляетесь
Фото: depositphotos.com
Каждый из нас хоть раз сталкивался с такой проблемой, когда и питание правильное, и тренировки присутствуют, а вес не то что не снижается, а, наоборот, идет вверх. У такого появления лишних килограммов (казалось бы из воздуха) может быть несколько вполне простых причин. Рассказываем о 5 самых распространенных из них.

Ваши порции больше, чем вам кажется

Даже очень хороший глазомер иногда может подводить, особенно если вы любите использовать большие красивые тарелки. Если вы попробуете взвесить еду перед употреблением, то, наверняка, сильно удивитесь. То, что вам казалось маленькой порцией, на самом деле легко составит треть от вашей суточной нормы калорий. Попробуйте использовать посуду меньшей глубины и диаметра и заполнять как минимум половину тарелки свежими овощами. Поверьте, результат не заставит себя ждать

Вы забываете о калорийности здоровой пищи

Когда мы едим условно "здоровую пищу", нам начинает казаться, что ничего кроме пользы она принести не может. Однако большинство действительно полезных продуктов (например, авокадо, лосось и орехи) — очень калорийны. Они обязательно должны быть в вашем рационе, но в строго ограниченных количествах. Поэтому не стоит съедать пачку миндаля в погоне за идеальной кожей, иначе вместо этого вы получите пару лишних килограммов.

Вы отвлекаетесь во время еды

Процесс употребления пищи должен быть самостоятельным. Не стоит совмещать завтрак с просмотром ленты в социальных сетях или нового выпуска любимого шоу на YouTube. Это самый прямой путь к перееданию и, как следствие, набору веса.

Вы много нервничаете

Конечно, совсем перестать нервничать невозможно, но если вы знаете, что в вашей жизни много стресса, вы можете попытаться минимизировать его влияние на организм. Когда вы нервничаете, в кровь в большом количестве выбрасываются гормоны грелин и кортизол, которые усиливают чувство голода и не дают почувствовать насыщение. Поэтому, каждый раз, когда вам захочется заесть стресс, заваривайте себе травяной чай (как его выбрать, рассказываем здесь) — он успокоит нервы и снизит концентрацию "вредных" гормонов в крови.

Вы едите в неподходящее время

Даже от полезной еды можно поправиться, если есть ее в неправильное время. Во-первых, не стоит есть за 4 часа до сна: пища не успевает хорошо перевариться, а энергия, которую вы получили из еды, за ненадобностью отправляется в жировые отложения. Кроме того, из-за карантина наш образ жизни стал более расслабленным, и если вы позволяете себе всю ночь на пролет смотреть Netflix, не стоит есть во время просмотра сериала. Согласно циркадным ритмам организма, ночью вы должны спать, а значит быстрый метаболизм не нужен. Такие ночные перекусы почти наверняка приведут к увеличению веса, а кому это нужно?
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Здоровье , Netflix
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