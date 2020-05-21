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Почему во время эпидемии стоит отказаться от сладкого 

Диана Товсепова 4 часа назад
Почему во время эпидемии нельзя есть сладкое
Фото: depositphotos.com
В условиях пандемии коронавирусной инфекции стоит уделить своему здоровью особое внимание. Конечно, здоровье напрямую связано с вашим питанием, поэтому следить за тем, какие вещества сейчас поступают в организм следует особенно тщательно.
Помимо того, что для нас полезны мед, ягодные отвары, лимон и имбирь многие врачи и эксперты сходятся во мнении, что сладкое в пищу употреблять сейчас не стоит.
Как выяснил "Рамблер", специалисты считают, что на время эпидемии стоит исключить из рациона сладкое, потому что избыток простых сахаров способствует развитию инсулинорезистентности.
Это ведет к нарушению метаболического ответа на инсулин и к различным неприятным для здоровья последствиям. Инсулинорезистентность зачастую связана с повышением системного воспаления в организме, что сильно изнашивает степени иммунную систему. И когда в организме появляется вирус и появляется необходимость собрать все ресурсы, чтобы его побороть, их попросту не хватает.
При этом происходит гликирование — образовавшийся избыток глюкозы в крови вступает в реакцию с белками и окисляет их. Гликированные белки не могут полностью выполнять свои функции. Это происходит и с переносящим кислород гемоглобином, и с гормонами, и с ферментами, участвующими в иммунных реакциях.
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