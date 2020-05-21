Почему во время эпидемии нельзя есть сладкое

В условиях пандемии коронавирусной инфекции стоит уделить своему здоровью особое внимание. Конечно, здоровье напрямую связано с вашим питанием, поэтому следить за тем, какие вещества сейчас поступают в организм следует особенно тщательно.

Помимо того, что для нас полезны мед, ягодные отвары, лимон и имбирь многие врачи и эксперты сходятся во мнении, что сладкое в пищу употреблять сейчас не стоит.

Как выяснил "Рамблер", специалисты считают, что на время эпидемии стоит исключить из рациона сладкое, потому что избыток простых сахаров способствует развитию инсулинорезистентности.

Это ведет к нарушению метаболического ответа на инсулин и к различным неприятным для здоровья последствиям. Инсулинорезистентность зачастую связана с повышением системного воспаления в организме, что сильно изнашивает степени иммунную систему. И когда в организме появляется вирус и появляется необходимость собрать все ресурсы, чтобы его побороть, их попросту не хватает.

При этом происходит гликирование — образовавшийся избыток глюкозы в крови вступает в реакцию с белками и окисляет их. Гликированные белки не могут полностью выполнять свои функции. Это происходит и с переносящим кислород гемоглобином, и с гормонами, и с ферментами, участвующими в иммунных реакциях.