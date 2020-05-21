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Женщина сумела похудеть на карантине и поделилась своим секретом 

Lenta.ru и ещё 1 1 час назад
Похудевшая на карантине поделилась секретом
Фото: Lenta.ru
Веганка из английского города Мирсбрук, графство Шеффилд, решила воспользоваться введенным из-за карантина режимом строгой изоляции, чтобы усовершенствовать свое тело. Своим секретом она поделилась с изданием Daily Mail.
28-летняя сотрудница страховой компании Ребекка Ханна (Rebecca Hanna) весила 69,8 килограмма и чувствовала себя несчастной из-за своей фигуры. 12 февраля она решила сесть на диету и ежедневно выполнять упражнения, чтобы похудеть.
Ханна отказалась от насыщенной углеводами еды и стала отдавать предпочтение здоровой пище, такой как овсянка, протеиновые коктейли и авокадо. Раз в две или три недели она позволяет себе съесть пиццу и чипсы с мороженым или что-нибудь из мексиканской кухни. Кроме того, каждый день она ест сладкие хлопья, чтобы остановить тягу к сладкому.
По воскресеньям Ханна позволяет себе большой завтрак с шампиньонами-гриль, вегетарианскими сосисками, томатами с бобами и тостом.
Женщина начала заниматься с онлайн-тренером, который составил ей план питания и тренировок.
«Упражнения помогли мне психологически преодолеть режим строгой изоляции. Теперь я сама просыпаюсь в половину седьмого утра и одеваюсь в спортивный костюм. Я напечатала планы тренировок на каждый день и вешаю план сегодняшнего дня на доску и начинаю тренироваться перед зеркалом. После тренировки принимаю душ и продолжаю свой день», — сказала она.
Не отказываться от тренировок ей помогают фотографии, на которых виден прогресс. В результате Ханне удалось похудеть до 63,5 килограммов.
«Мотивация для меня — это знать, что я чувствую себя хорошо каждый день. Моя психика в порядке, и я буду выглядеть отлично, когда закончится карантин, и я смогу выйти на улицу», — сказала она. Женщина собирается не останавливаться на достигнутом и принять участие в соревнованиях по фитнес-бикини.
Ранее сообщалось, что жительница американского города Сан-Франциско, Калифорния, похудела на четыре размера благодаря виртуальным занятиям с тренером. Она выбрала график по три получасовых занятия в неделю.
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