Как продолжительность жизни зависит от секса

О пользе интимных отношений в любом, и тем более в зрелом возрасте, сообщают многие таблоиды. Но насколько достоверна эта информация? Почему секс оказывается важным для здоровья человека? А если это — умозрительное заключение? Чтобы выяснить, действительно ли половая жизнь влияет на долголетие, следует обратиться к фактам.

Секс омолаживает женщин

Американские биологи из Калифорнийского Университета провели опрос 129 женщин в возрасте от 20 до 50 лет, чтобы выяснить частоту и эмоциональную удовлетворенность их сексуальных отношений. Также медики у каждой респондентки осуществили забор крови и провели анализы, чтобы определить состояние ее здоровья. Биологов интересовали не только стандартные биохимические показатели, но и данные теломеров — концевых участков хромосом, которые выполняют защитную функцию и характеризуются тем, что не соединяются с другими хромосомами или их фрагментами. По состоянию теломеров можно определить приблизительный биологический возраст человека. Со временем они сокращаются и становятся в итоге настолько малы, что приводят к гибели клеток. При наступлении критически маленького размера теломеров, который называется «предел Хейфлика», запускается запрограммированный механизм смерти. Соответственно, чем длиннее теломеры, тем больше шансов у человека прожить долгую жизнь и наоборот, их маленькие размеры говорят о скором старении организма и близкой естественной смерти. Американские биологи выявили, что у женщин, регулярно занимавшихся сексом, теломеры оказались более длинными, чем у их ровесниц, в силу разных причин не имевших сексуальных отношений. «Это важное открытие. Оно дает новые доказательства того, что половая близость улучшает здоровье человека», — заявили ученые Калифорнийского университета, опубликовав в научной прессе документальные доказательства из архива своего исследования. Но поскольку в нем не принимали участие мужчины, а только женщины, его итоги нельзя назвать полноценным фактом, подтверждающим, что активные сексуальные отношения продевают жизнь человека.

Интимные отношения губят организм

В 2017 году психологи их Университет Шеффилда, Соединенное Королевство, представили научному миру результаты своего исследования, которое они проводили в течении 10 лет. Все эти годы ученые тестировали несколько десятков одних и тех же британцев в возрасте 35 — 45 лет, предлагая им вопросы относительно состояния их здоровья, а также частоты сексуальных отношений. Вердикт этих специалистов оказался удивительным. Они установили, что отказ от интимных отношений после 41 года позволяет человеку продлить жизнь в среднем на 7-10 лет, в отличие от тех, кто занимался сексом вплоть до угасания своей половой функции. Ученые установили прямую связь между общим изнашиванием организма, а также снижением иммунитета и увеличенной частотой сексуальных отношений. Наиболее яркими эти показатели оказались у добровольцев, прошедших рубеж 41-42 года. И это было зафиксировано как у мужчин, так и у женщин. Британские психологи считают, что до этого возрастного момента природа запрограммировала человека на продолжение рода. Далее, у таких родителей могут возникать проблемы со здоровьем потомства, поэтому сексуальные отношения нежелательны и эндокринные системы, ранее поддерживающие физическое состояние организма, в этом направлении больше не работают. С точки зрения природы, после 40 лет человеку просто следует тихо доживать свой век и не мучить собственный организм.

Секс у мужчин улучшает кровь

Биологи из Оклендского университета, Новая Зеландия, тоже проводили исследование на тему, улучшает ли сексуальная активность физическое состояние здоровья. Для этого они в течение года брали анализы крови у четырех десятков мужчин в возрасте от 40 до 50 лет. Биологи выяснили, что благодаря частой эякуляции у представителей сильного пола улучшается состав крови, уменьшается количество холестерина и повышается гемоглобин. У тех мужчин, которые заявили, что занимаются сексом реже, чем раз в неделю, в среднем оказался завышен белок и показатели мочевой кислоты. Также они гораздо чаще страдают от повышенного давления и головных болей. Новозеландские биологи считают, что сексуальные отношения возрастным мужчинам необходимы хотя бы для того, чтобы поддерживать в норме собственную сердечно-сосудистую систему. А это, в свою очередь улучшает качество и продолжительность жизни и даже отодвигает наступление угасания половой функции, которая у мужчин практически символизирует старение и смерть.