Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Опровергнут популярный миф о любви к сладкому 

Lenta.ru 6 часов назад
Опровергнут популярный миф о любви к сладкому
Фото: РИА Новости
Опровергнут популярный миф о любви к сладкому: чрезмерная любовь к сахару не может передаваться генетически. Об этом заявила радио Sputnik нейропсихолог Ирина Хвингия.
«Наследственных сладкоежек не бывает. Как таковой наследственной приверженности к сладкому нет», — объяснила специалист.
Однако, по ее словам, интерес к сладостям может передаваться от родителя к ребенку другим способом. Если мать во время беременности употребляла много шоколада и других сладостей, то потребность в таких продуктах может проявиться у ребенка.
Нейропсихолог рассказала, что зависимость от сладкого может сформироваться во взрослом возрасте. «В нейролингвистическом программировании (НЛП) есть система якорения. Например, когда происходит что-то хорошее, мы кладем руку на плечо, и это состояние фиксируется. Каждый раз, когда будет происходить какая-нибудь "бяка", вы кладете руку на плечо и вспоминаете то хорошее состояние. Примерно по такому же принципу мозг якорит приятное», — отметила Хвингия.
Так, когда человеку грустно, он съедает шоколадку, затем становится лучше.
«Не могли сконцентрироваться, съели пирожное и сконцентрировались», — привела примеры специалист и добавила, что мозг запоминает такие реакции-якоря, поэтому у людей появляется потребность в сладком.
Уменьшить зависимость можно, но надо делать это «постепенно и очень осторожно». Полный и резкий отказ от сладкого станет серьезным стрессом для организма и может сделать только хуже, заключила врач.
Видео дня. Российские звезды, родившие от женатых мужчин
Последние новости
В коронавирусе увидели отрезвляющий душ для человечества В коронавирусе увидели отрезвляющий душ для человечества В России зафиксировали 9434 новых случая заражения коронавирусом В России зафиксировали 9434 новых случая заражения коронавирусом Опубликованы данные по заразившимся коронавирусом на утро 23 мая Опубликованы данные по заразившимся коронавирусом на утро 23 мая
Женский форум
Здоровье , ИА Sputnik
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Бабкина вспомнила о пребывании на грани жизни и смерти
Бабкина вспомнила о пребывании на грани жизни и смерти
Девушка изощренно отомстила за измену
Девушка изощренно отомстила за измену
4 табу в жизни королевских детей
4 табу в жизни королевских детей
Адриана Лима поделилась фото в бикини
Адриана Лима поделилась фото в бикини
Видео
Раскрыт секрет идеальных спагетти
14:13
Раскрыт секрет идеальных спагетти
Еда
Стриптиз помог жене футболиста привлечь мужа к уборке
00:15
Стриптиз помог жене футболиста привлечь мужа к уборке
Звёзды
У 67-летней Степаненко появился молодой ухажер
00:51
У 67-летней Степаненко появился молодой ухажер
Звёзды
Названы неочевидные причины мешков под глазами
06:05
Названы неочевидные причины мешков под глазами
Красота Здоровье
Как правильно дезинфицировать квартиру
06:04
Как правильно дезинфицировать квартиру
Дом и сад Здоровье
Сколько мяса в современных сосисках
20:08
Сколько мяса в современных сосисках
Еда Здоровье
Как продолжительность жизни зависит от секса
02:18
Как продолжительность жизни зависит от секса
Здоровье
Бабкина вспомнила о пребывании на грани жизни и смерти
00:19
Бабкина вспомнила о пребывании на грани жизни и смерти
Звёзды
Анжелика Агурбаш рассказала о своем 50-летии
03:06
Анжелика Агурбаш рассказала о своем 50-летии
Звёзды
Что происходит с телом, если вы спите со смартфоном
10:10
Что происходит с телом, если вы спите со смартфоном
Здоровье
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение