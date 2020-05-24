Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Самые опасные мифы о метаболизме 

Мария Сергеева 8 часов назад
Самые опасные мифы о метаболизме
Фото: depositphotos.com
От обмена веществ зависит наша молодость и здоровье, поэтому актуальным становится вопрос об ускорении метаболизма. Здесь вы можете столкнуться с популярными заблуждениями, которые только навредят вашему здоровью. "Рамблер" рассказывает, каким утверждениям о разгоне обмена веществ нельзя верить.

Голодание ускоряет метаболизм

Пытаясь сбросить вес, мы ищем разные способы достижения цели, и голодание, как кажется некоторым, помогает в этом деле. Увы, голоданием вы добьетесь только замедления обмена веществ, поскольку, не получая пищу, организм переходит в состояние экстренной экономии энергии. Кроме того, тело может запасти жирок для последующей голодовки.

Определенные продукты помогут ускорить обмен веществ

Значительную помощь в разгоне метаболизме продукты оказать не могут, однако слегка поправить его они в состоянии. Для этого необходимо употреблять достаточное количество клетчатки и белковой пищи, специи и зеленый чай.

Скорость обмена веществ зависит от наследственности

Лишь частично, однако образ жизни больше всего влияет на метаболизм. И даже если у вас медленный обмен веществ, вы можете его ускорить благодаря регулярным физическим упражнениям, сбалансированному питанию и хорошему сну.

Для разгона метаболизма необходимо отказаться от жиров

Не стоит этого делать, вы только навредите своему здоровью, но не похудеете. Организм будет восполнять нехватку полезных жиров углеводами, которые не способствуют стройности.

Чем больше тренировок, тем быстрее обмен веществ

Конечно же, физические упражнения способствуют разгону метаболизма, однако не стоит загонять себя в спортзале. Если вы будете подвергать тело завышенному уровню физической активности, то рискуете получить как травмы, так и сбить уровень гормонов, что негативно повлияет на обмен веществ.
Видео дня. Российские звезды, родившие от женатых мужчин
Женский форум
Здоровье
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Скорее всего, его карьера окончена»
«Скорее всего, его карьера окончена»
«Я изменяла всем, с кем была в отношениях»
«Я изменяла всем, с кем была в отношениях»
Горячая модель Playboy мечтает о Роналду
Горячая модель Playboy мечтает о Роналду
Глюкоза продемонстрировала грудь без бюстгальтера
Глюкоза продемонстрировала грудь без бюстгальтера
Видео
Раскрыт лайфхак по закрыванию коробок с крупами
00:45
Раскрыт лайфхак по закрыванию коробок с крупами
Дом и сад
Раскрыт секрет идеальных спагетти
14:13
Раскрыт секрет идеальных спагетти
Еда
Стриптиз помог жене футболиста привлечь мужа к уборке
00:15
Стриптиз помог жене футболиста привлечь мужа к уборке
Звёзды
У 67-летней Степаненко появился молодой ухажер
00:51
У 67-летней Степаненко появился молодой ухажер
Звёзды
Названы неочевидные причины мешков под глазами
06:05
Названы неочевидные причины мешков под глазами
Красота Здоровье
Как правильно дезинфицировать квартиру
06:04
Как правильно дезинфицировать квартиру
Дом и сад Здоровье
Сколько мяса в современных сосисках
20:08
Сколько мяса в современных сосисках
Еда Здоровье
Как продолжительность жизни зависит от секса
02:18
Как продолжительность жизни зависит от секса
Здоровье
Анжелика Агурбаш рассказала о своем 50-летии
03:06
Анжелика Агурбаш рассказала о своем 50-летии
Звёзды
Что происходит с телом, если вы спите со смартфоном
10:10
Что происходит с телом, если вы спите со смартфоном
Здоровье
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение