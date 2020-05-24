Самые опасные мифы о метаболизме 

От обмена веществ зависит наша молодость и здоровье, поэтому актуальным становится вопрос об ускорении метаболизма. Здесь вы можете столкнуться с популярными заблуждениями, которые только навредят вашему здоровью. "Рамблер" рассказывает, каким утверждениям о разгоне обмена веществ нельзя верить.

Голодание ускоряет метаболизм

Пытаясь сбросить вес, мы ищем разные способы достижения цели, и голодание, как кажется некоторым, помогает в этом деле. Увы, голоданием вы добьетесь только замедления обмена веществ, поскольку, не получая пищу, организм переходит в состояние экстренной экономии энергии. Кроме того, тело может запасти жирок для последующей голодовки.

Определенные продукты помогут ускорить обмен веществ

Значительную помощь в разгоне метаболизме продукты оказать не могут, однако слегка поправить его они в состоянии. Для этого необходимо употреблять достаточное количество клетчатки и белковой пищи, специи и зеленый чай.

Скорость обмена веществ зависит от наследственности

Лишь частично, однако образ жизни больше всего влияет на метаболизм. И даже если у вас медленный обмен веществ, вы можете его ускорить благодаря регулярным физическим упражнениям, сбалансированному питанию и хорошему сну.

Для разгона метаболизма необходимо отказаться от жиров

Не стоит этого делать, вы только навредите своему здоровью, но не похудеете. Организм будет восполнять нехватку полезных жиров углеводами, которые не способствуют стройности.

Чем больше тренировок, тем быстрее обмен веществ

Конечно же, физические упражнения способствуют разгону метаболизма, однако не стоит загонять себя в спортзале. Если вы будете подвергать тело завышенному уровню физической активности, то рискуете получить как травмы, так и сбить уровень гормонов, что негативно повлияет на обмен веществ.