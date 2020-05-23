Ученые опровергли миф о любви к сладкому 

Нейропсихолог Ирина Хвингия в интервью радио Sputnik рассказала, что любовь к сладостям не передается генетическим путем.

«Наследственных сладкоежек не бывает. Как таковой наследственной приверженности к сладкому нет», — подчеркнула Ирина.

При этом существует иная зависимость. Если женщина во время беременности ела много конфет и других десертов, то у ребенка действительно может сформироваться тяга к сахару.

У взрослого человека зависимость от сладких продуктов появляется из-за психологических причин. Это похоже на систему якорения в нейролингвистическом программировании. Например, испытывая негативные эмоции, человек съедает что-нибудь сладкое и ему становится легче.

«Не могли сконцентрироваться, съели пирожное и сконцентрировались», — объяснила Ирина Хвингия.

Таким образом, мозг фиксирует эту реакцию и возникает зависимость от сладкого.

Справиться с такой тягой можно, но делать это нужно постепенно, так как внезапный и абсолютный отказа от сахара вообще вызовет у организма огромный стресс.