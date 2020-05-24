В чем вред антиперспирантов и дезодорантов 

Практически каждый из нас пользуется антиперспирантом или дезодорантом каждый день, даже не подозревая, чем подобные средства могут быть вредны. "Рамблер" разбирается в вопросе о том, какие негативные эффекты ждать от данных косметических инструментов.

В антиперспирантах содержится алюминий, соли которого вызывают изменения протока потовой железы, особенно это актуально летом. Организм пытается охладить себя за счет выработки пота, который должен испаряться с тела, но косметическое средство блокирует выделение испарины. В результате пот накапливается, не выходя на поверхность. Скопление бактерий в областях подмышечных областях может привести к возникновению гидраденитов (гнойных воспалений потовых желез).

Остальные дезодоранты не блокируют водный проток, их действие основывается на предотвращении разложения бактериями компонентов пота, благодаря которым мы и получаем столь отвратительный запах. А вот сам процесс выделения испарины не раздражает наше обоняние.

Во многие дезодоранты и антиперспиранты производители добавляют триклозан для предотвращения размножения бактерий. Вещество достаточно распространено и в составе других косметических средств. Раньше органическое соединение считалось безопасным, однако из-за недавних исследований подтвердить прежнюю точку зрения уже сложно. В ходе экспериментов над животными выяснилось, что вещество влияет на гормоны, микробиом кишечника и работу генов. У рыб и земноводных, например, оно снижает функцию щитовидной железы, необходимой для функционирования мозга.

Другим компонентом дезодорантов являются фталаты, которые задерживаются на коже довольно долго. Элементы способны нарушать работу мужских гормонов — андрогенов, что может привести к снижению мужской репродуктивной функции, а также негативно повлиять на развитии плода у женщин.

Фталаты содержатся во всех косметических средствах, которые обладают ярко выраженным ароматом, держащимся в течение некоторого времени. То есть в гелях, шампунях, спреях для волос и в мыле.

Специалисты рекомендуют пользоваться антиперспирантами аккуратно: не стоит применять их постоянно, лучше отдать предпочтение специальным средствам, например, дезодорантам на спиртовой основе и антибактериального действия.