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Как распознать рак груди без похода к врачу 

Мира Маркина 5 часов назад
Как распознать рак груди без похода к врачу
Фото: depositphotos.com
По оценке ВОЗ, в 2004 году от рака молочной железы скончалось 519 тысяч женщин. И вместе с тем, как сообщают врачи, в 98% случаев рак груди можно победить, если обнаружить его на ранней стадии. Тем более что данный вид онкологии порой можно распознать даже без помощи врача. Каким образом? Расскажет "Рамблер".
Чаще всего с раком груди сталкиваются женщины после 50 лет, — именно поэтому пациенткам данной возрастной категории врачи настоятельно рекомендуют хотя бы два раза в год посещать маммолога и делать снимки груди.
Если в данный момент у вас нет возможности посетить врача, но состояние груди вас беспокоит, можно сделать мягкий самоосмотр. Чтобы он был более эффективным, ощупывать грудь необходимо на 5-й — 6-й день менструального цикла.
Прежде всего при самоосмотре обратите внимание на следующие изменения:
  • Грудь поменяла форму или размер
  • Структура кожи груди изменилась, появилась "апельсиновая корка"
  • Новая форма и размер сосков
  • Необычные новобразования
  • Выделения из сосков
Не стоит сразу же паниковать, если вам удалось обнаружить какое-то новообразование. Чаще всего они относятся к доброкачественным опухолям. Однако даже для того, чтобы убедиться в этом, необходимо посетить специалиста.
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Женский форум
Здоровье , ВОЗ
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