Как распознать рак груди без похода к врачу 

По оценке ВОЗ , в 2004 году от рака молочной железы скончалось 519 тысяч женщин. И вместе с тем, как сообщают врачи, в 98% случаев рак груди можно победить, если обнаружить его на ранней стадии. Тем более что данный вид онкологии порой можно распознать даже без помощи врача. Каким образом? Расскажет "Рамблер".

Чаще всего с раком груди сталкиваются женщины после 50 лет, — именно поэтому пациенткам данной возрастной категории врачи настоятельно рекомендуют хотя бы два раза в год посещать маммолога и делать снимки груди.

Если в данный момент у вас нет возможности посетить врача, но состояние груди вас беспокоит, можно сделать мягкий самоосмотр. Чтобы он был более эффективным, ощупывать грудь необходимо на 5-й — 6-й день менструального цикла.

Грудь поменяла форму или размер

Структура кожи груди изменилась, появилась "апельсиновая корка"

Новая форма и размер сосков

Необычные новобразования

Выделения из сосков Прежде всего при самоосмотре обратите внимание на следующие изменения:

Не стоит сразу же паниковать, если вам удалось обнаружить какое-то новообразование. Чаще всего они относятся к доброкачественным опухолям. Однако даже для того, чтобы убедиться в этом, необходимо посетить специалиста.