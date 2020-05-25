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Смотрите свой гороскоп в сфере здоровье на 25 — 31 мая 

Анастасия Иванова 7 часов назад
Смотрите свой гороскоп здоровья на 25 — 31 мая
Фото: Рамблер/гороскопы
Теперь свои зодиакальные прогнозы от Рамблер/гороскопов можно не только читать на https://horoscopes.rambler.ru, но и смотреть!
Прямо сейчас практикующий таролог Елена приоткроет завесы тайны в сфере здоровье для каждого знака зодиака.
«Венера продолжает своё ретроградное движение в Близнецах — это хорошее время, чтобы позаботиться о себе».
«Постарайтесь уделить как можно больше внимания вашему психическому состоянию».
«25 мая Луна в Раке — отличный период, чтобы провести время с семьёй».
Хотите узнать, что скажут карты ТАРО вашему знаку зодиака на тему здоровья? Тогда смотрите наше новое видео.
Подписаться на канал Рамблер/гороскопы.
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