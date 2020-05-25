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«Венера продолжает своё ретроградное движение в Близнецах — это хорошее время, чтобы позаботиться о себе».
«Постарайтесь уделить как можно больше внимания вашему психическому состоянию».
«25 мая Луна в Раке — отличный период, чтобы провести время с семьёй».
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