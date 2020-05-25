Все новости на карте

Теперь свои зодиакальные прогнозы от Рамблер/гороскопов можно не только читать на https://horoscopes.rambler.ru , но и смотреть!

Прямо сейчас практикующий таролог Елена приоткроет завесы тайны в сфере здоровье для каждого знака зодиака.

«Венера продолжает своё ретроградное движение в Близнецах — это хорошее время, чтобы позаботиться о себе».

«Постарайтесь уделить как можно больше внимания вашему психическому состоянию».

«25 мая Луна в Раке — отличный период, чтобы провести время с семьёй».

Хотите узнать, что скажут карты ТАРО вашему знаку зодиака на тему здоровья? Тогда смотрите наше новое видео.