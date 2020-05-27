Кипячение — один из самых действенных способов очищения воды. Многие люди отказываются от современных фильтров и получают чистую воду с помощью чайника. Однако, если много раз кипятить воду, может образоваться накипь. Также она появляется, если чайник долго не чистили. "Рамблер" разобрался, можно ли пить воду с накипью.

Как правило, накипь представляет собой небольшой осадок в виде маленьких частиц и практически незаметна. Иногда в воду попадают большие куски накипи, которые могут остаться во рту и скрипеть на зубах, что доставляет определенный дискомфорт.

Из чего состоит накипь

Накипь представляет собой твердые отложения, которые образуются в чайнике. Они состоят преимущественно из солей: кристаллов карбоната кальция, магния, бикарбоната. В процессе химической реакции они распадаются и прилипают к стенкам чайника. Позднее они все-таки отпадают и попадают в кружку человека, а потом в желудок.

Как накипь влияет на здоровье

Кислота, которая помогает людям переваривать пищу в желудке, без проблем сможет расщеплять и переваривать накипь, поэтому она не представляет большой опасности для человека. Однако, твердые частицы могут доставлять дискомфорт, если человек решит попить чай, кофе или воду: так как видеть желтый осадок в своем стакане не очень приятно. При этом врачи ведут разговор о том, что накипь часто образуется из-за жесткой воды, которую не рекомендуется пить на постоянной основе людям, ведущим сидячий образ жизни. В почках откладываются соли, а затем появляются камни, что негативно влияет на здоровье. Кроме того, из-за излишка распада кристаллов, соль может засорять сосуды, что чревато другими болезнями. Поэтому, если вы заметили, что в вашем чайнике часто появляется накипь, лучше перед тем, как кипятить воду, наливать ее в фильтр.