5 привычек, которые помогут замедлить старение 

Как ни крути, старение — процесс, избежать которого невозможно, а вот замедлить — вполне. Для этого просто стоит внести некоторые коррективы в свой образ жизни и привить себе несколько полезных привычек. Они помогут не только замедлить проявление внешних признаков старения, но и заметно улучшат внутреннее состояние организма. Ниже вы найдете 5 правил, придерживаясь которых, вы сможете сохранить молодость и красоту максимально долго.

Тщательное увлажнение кожи

Мало кто знает, но чем суше кожа, чем больше вероятность появления морщин. Чтобы избежать обезвоживания, шелушения и, как следствие, преждевременного старения кожи, никогда не пренебрегайте увлажняющей косметикой. Выбирайте средство в зависимости от потребностей и типа кожи и старайтесь ее не перегружать — это тоже может отразиться на вашей красоте не лучшим образом. Ну и стоит ли говорить о том, что ни один увлажняющий крем не поможет, если причина обезвоживания внутри. 2 литра воды в день — ваши главные помощники.

Солнцезащитный крем круглый год

Самая распространенная ошибка, которую допускают все, — использование SPF-cредства только в случае непосредственного контакта с прямыми солнечными лучами. И зимой, и в пасмурную погоду, когда солнца не видно, ультрафиолетовое излучение продолжает оказывать пагубное влияние на кожу, провоцирует появление гиперпигментации и преждевременное старение. Добавьте SPF-cредство в свою ежедневную бьюти-рутину, и ваша кожа скажет вам большое спасибо.

Научитесь контролировать стресс

Связь стресса и старения многократно была доказана научно. В среднем, регулярные нервные потрясения способны ускорить процессы старения на 3-6 лет! Возьмите себе за правило каждый день уделять внимание своей нервной системе. Выполняйте дыхательные упражнения (инструкция здесь), медитации — эти нехитрые упражнения займут не больше 30 минут вашего времени, зато результат не заставит себя долго ждать (при регулярном выполнении, конечно). Кроме того, стоит добавить в свой рацион адаптогены — натуральные растительные вещества, которые помогают нам адаптироваться к различным видам стресса и снижают его влияние на организм.

Не забывайте о полезных жирах

В сбалансированном рационе должны присутствовать и углеводы, и белки, однако, в вопросе сохранения молодости, жиры — на передовой. Орехи, авокадо, лосось и растительные масла — источник витаминов А и Е и омега-3 и -6 жирных кислот. Витамины обладают мощным антиоксидантным действием, защищают организм от свободных радикалов, и не только скрывают внешние признаки старения, но и помогают как можно дольше сохранить молодость изнутри. А омега-жирные кислоты значительно увеличивают эластичность кожи, тонизируют ее и препятствуют появлению морщин.

Ограничьте употребление сахара

Для вашей кожи избыток сахара едва ли не опаснее, чем ультрафиолетовое излучение. Он не только провоцирует появление акне и аллергически реакции, но и старит кожу изнутри. Попадая в организм, молекулы глюкозы вступают в реакцию с белковыми соединениями, в частности с коллагеном и эластином. Их волокна истончаются, теряют свою упругость, что ведет к увеличению количества морщин и потери тонуса кожи. От добавленного сахара специалисты рекомендуют по возможности отказаться совсем, а за потреблением продуктов, которые содержат природный сахар, (например, фрукты) внимательно следить.