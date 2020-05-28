Зачем я натираю обувь мылом изнутри 

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Каждое лето я сталкивалась с одной и той же проблемой — мозоли на ногах. Кожа очень нежная, поэтому любая обувь на босу ногу или даже на тонкий носок спустя полчаса ходьбы становилась для меня пыткой. Не говоря уже о новой, еще не разношенной обуви. Сандалии, кроссовки, кеды, вьетнамки, туфли, даже балетки — все это постоянно натирало. А учитывая то, что я живу на юге, где лето длится отнюдь не три месяца, эта проблема стала для меня настоящей головной болью.

Пластыри мне никогда не помогали — ни дорогие, ни дешевые. Первые снимали боль на полчаса-час, но потом их приходилось менять. Тут никаких денег не напасешься. Из-за этого большую часть лета мне приходилось ходить в некрасивых, но комфортных кедах на толстый носок. Просто потому, что так я хотя бы могла позволить себе долгие прогулки.

Прочитав все это, теперь вы можете представить, какого было мое счастье, когда я узнала о том, что обувь можно намыливать изнутри, — таким образом нога не трется о твердую обувь и ходить становится гораздо удобнее. Ах да, и второй положительный момент — после длинного дня ноги не источают неприятный запах.

Однако должна предупредить, что такой метод подходит не всем. У моей сестры такие же проблемы с обувью, как у меня. Я посоветовала ей натирать внутреннюю часть туфель мылом, но ей, увы, это не помогло. Но я надеюсь, этот способ обязательно поможет кому-то из вас!