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Зачем я натираю обувь мылом изнутри 

Мира Маркина 2 часа назад
Зачем я натираю обувь мылом изнутри
Фото: depositphotos.com
В рубрике "Личный опыт" редакция «Рамблера» публикует полезные советы от наших читателей. Обсудить эффективность совета предлагаем в комментариях.
Каждое лето я сталкивалась с одной и той же проблемой — мозоли на ногах. Кожа очень нежная, поэтому любая обувь на босу ногу или даже на тонкий носок спустя полчаса ходьбы становилась для меня пыткой. Не говоря уже о новой, еще не разношенной обуви. Сандалии, кроссовки, кеды, вьетнамки, туфли, даже балетки — все это постоянно натирало. А учитывая то, что я живу на юге, где лето длится отнюдь не три месяца, эта проблема стала для меня настоящей головной болью.
Пластыри мне никогда не помогали — ни дорогие, ни дешевые. Первые снимали боль на полчаса-час, но потом их приходилось менять. Тут никаких денег не напасешься. Из-за этого большую часть лета мне приходилось ходить в некрасивых, но комфортных кедах на толстый носок. Просто потому, что так я хотя бы могла позволить себе долгие прогулки.
Прочитав все это, теперь вы можете представить, какого было мое счастье, когда я узнала о том, что обувь можно намыливать изнутри, — таким образом нога не трется о твердую обувь и ходить становится гораздо удобнее. Ах да, и второй положительный момент — после длинного дня ноги не источают неприятный запах.
Однако должна предупредить, что такой метод подходит не всем. У моей сестры такие же проблемы с обувью, как у меня. Я посоветовала ей натирать внутреннюю часть туфель мылом, но ей, увы, это не помогло. Но я надеюсь, этот способ обязательно поможет кому-то из вас!
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