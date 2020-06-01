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Как можно обмануть чувство голода 

Анастасия Иванова 4 часа назад
Как обмануть чувство голода
Фото: depositphotos.com
Причин повышения аппетита может быть много — от физиологических до психологических. Стресс, усталость, неприятности и даже плохая погода могут вызвать чувство голода. И, конечно, для того, чтобы держать себя в руках, нужна сила воли. Однако «Рамблер» расскажет, как еще можно обмануть чувство голода.

Банан, мята или яблоко

Американским диетологам удалось выявить взаимосвязь между ароматами и аппетитом. В эксперименте приняли участие 3000 человек. Испытуемые перед едой нюхали яблоки, бананы или мяту, в итоге они съедали меньше и, как следствие, сбрасывали лишний вес.

Цвета

Известно, что синий цвет способствует снижению аппетита, а красный, оранжевый и желтый, наоборот, его пробуждают.

Прогулка

Согласно исследованиям шотландских ученых, прогулка на свежем воздухе перед едой снижает чувство голода. Все дело в насыщении организма кислородом. Если у вас нет возможности прогуляться, то можно сделать несколько глубоких вдохов и выдохов или зарядку из наклонов и приседаний.

Есть в тишине

Когда человек ест под музыку или при включенном фильме или сериале, он увлекается и съедает больше. К тому же, в такие моменты сложно удержаться от чего-нибудь сладкого или жирного.

Чистка зубов

После приема пищи лучше сразу почистить зубы. Тогда вам не захочется еще раз устраивать перекус.
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