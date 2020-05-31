Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Найден ген, отвечающий за стройность 

Полина Алферова 2 часа назад
Найден ген, отвечающий за стройность
Фото: Pixabay
Международная группа ученых из Австрии, Канады и Эстонии объяснила, почему некоторые люди не набирают вес, даже если абсолютно не ограничивают себя в еде. Выводы специалистов опубликованы на портале Study Finds.
Феноменальная стройность объясняется уровнем гена киназа анапластической лимфомы (ALK). Чем ниже уровень, тем меньше лишнего веса набирает человек. В исследовании участвовали 47 тысяч жителей Эстонии. Кроме того, результаты были подтверждены с помощью опытов на мышах:
«Мыши с дефицитом ALK демонстрируют повышенный расход энергии. Это означает, что они сжигают больше калорий, чем нормальные мыши, и объясняет, почему они остаются худыми, даже если они потребляют такое же количество пищи», — уточнил Майкл Ортофер, автор научного исследования.
Ранее «Рамблер» писал, что дочь Ефремова хочет жениться на подруге.
Видео дня. Вещи, которых не должно быть в квартире у женщины
Здоровье
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Почему мужчины «теряют» голову от женской груди
Почему мужчины «теряют» голову от женской груди
Рэпер Элджей показал себя без линз и грилзов
Рэпер Элджей показал себя без линз и грилзов
Девушка разоблачила идеальные фото звезд
Девушка разоблачила идеальные фото звезд
Внучка Боярского подразнила фанатов пышной грудью
Внучка Боярского подразнила фанатов пышной грудью
Видео
Раскрыт лайфхак по закрыванию коробок с крупами
00:45
Раскрыт лайфхак по закрыванию коробок с крупами
Дом и сад
Раскрыт секрет идеальных спагетти
14:13
Раскрыт секрет идеальных спагетти
Еда
Стриптиз помог жене футболиста привлечь мужа к уборке
00:15
Стриптиз помог жене футболиста привлечь мужа к уборке
Звёзды
Необычные влюбленные, которым нет дела до окружающих
10:22
Необычные влюбленные, которым нет дела до окружающих
Любовь
Самые громкие карантинные скандалы шоубиза России
09:36
Самые громкие карантинные скандалы шоубиза России
Звёзды
Названо самое полезное молоко
06:11
Названо самое полезное молоко
Еда Здоровье
6 типов подруг, от которых надо срочно избавиться
02:38
6 типов подруг, от которых надо срочно избавиться
Психология
Раскрыта смертельная опасность COVID-19 для детей
00:22
Раскрыта смертельная опасность COVID-19 для детей
Дети
Пригожину отправили гуманитарную помощь
02:29
Пригожину отправили гуманитарную помощь
Звёзды Другое
Какая тушенка лучше: по ГОСТу или по ТУ
20:07
Какая тушенка лучше: по ГОСТу или по ТУ
Еда Здоровье
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение