Найден ген, отвечающий за стройность 

Международная группа ученых из Австрии, Канады и Эстонии объяснила, почему некоторые люди не набирают вес, даже если абсолютно не ограничивают себя в еде. Выводы специалистов опубликованы на портале Study Finds.
Феноменальная стройность объясняется уровнем гена киназа анапластической лимфомы (ALK). Чем ниже уровень, тем меньше лишнего веса набирает человек. В исследовании участвовали 47 тысяч жителей Эстонии. Кроме того, результаты были подтверждены с помощью опытов на мышах:
«Мыши с дефицитом ALK демонстрируют повышенный расход энергии. Это означает, что они сжигают больше калорий, чем нормальные мыши, и объясняет, почему они остаются худыми, даже если они потребляют такое же количество пищи», — уточнил Майкл Ортофер, автор научного исследования.
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