Найден ген, отвечающий за стройность 

Международная группа ученых из Австрии, Канады и Эстонии объяснила, почему некоторые люди не набирают вес, даже если абсолютно не ограничивают себя в еде. Выводы специалистов опубликованы на портале Study Finds.

Феноменальная стройность объясняется уровнем гена киназа анапластической лимфомы (ALK). Чем ниже уровень, тем меньше лишнего веса набирает человек. В исследовании участвовали 47 тысяч жителей Эстонии. Кроме того, результаты были подтверждены с помощью опытов на мышах: