Россияне стремительно толстеют на удаленке 

Смотрите видео и узнайте о проблеме, которая настигла очень многих россиян, перешедших работать на удалёнку из-за эпидемии коронавируса. Внутри квартиры подвижность ограничена, а вот холодильник всегда находится рядом. Из-за этого россияне начали стремительно набирать вес. Специалисты говорят, что примерно четверть тех, кто сейчас работает из дома, уже заметно поправились. Как справиться с килограммами и есть ли какой-то волшебный способ не толстеть на удалёнке, расскажет ролик.