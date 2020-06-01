Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Россияне стремительно толстеют на удаленке 

Елена Красовская 5 часов назад
Смотрите видео и узнайте о проблеме, которая настигла очень многих россиян, перешедших работать на удалёнку из-за эпидемии коронавируса. Внутри квартиры подвижность ограничена, а вот холодильник всегда находится рядом. Из-за этого россияне начали стремительно набирать вес. Специалисты говорят, что примерно четверть тех, кто сейчас работает из дома, уже заметно поправились. Как справиться с килограммами и есть ли какой-то волшебный способ не толстеть на удалёнке, расскажет ролик.
Ранее «Рамблер» рассказывал, что найден ген, отвечающий за стройность.
Здоровье , Видео
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Внучка Боярского подразнила фанатов пышной грудью
Внучка Боярского подразнила фанатов пышной грудью
Бородина пошла против российских звезд
Бородина пошла против российских звезд
Что можно вырастить на своем балконе
Что можно вырастить на своем балконе
Сергей Безруков впервые показал сына
Сергей Безруков впервые показал сына
Видео
Раскрыт лайфхак по закрыванию коробок с крупами
00:45
Раскрыт лайфхак по закрыванию коробок с крупами
Дом и сад
Раскрыт секрет идеальных спагетти
14:13
Раскрыт секрет идеальных спагетти
Еда
Стриптиз помог жене футболиста привлечь мужа к уборке
00:15
Стриптиз помог жене футболиста привлечь мужа к уборке
Звёзды
Как живет немка, родившая в 65 лет четверняшек
04:49
Как живет немка, родившая в 65 лет четверняшек
Дети Здоровье
Что на самом деле помогает победить целюлит
05:58
Что на самом деле помогает победить целюлит
Красота
Как выглядели наши звезды в детстве
11:56
Как выглядели наши звезды в детстве
Звёзды
Россияне стремительно толстеют на удаленке
03:25
Россияне стремительно толстеют на удаленке
Здоровье
Как выглядит самоизоляция глазами детей
01:51
Как выглядит самоизоляция глазами детей
Дети
На кого похож двухлетний сын Маликова
03:23
На кого похож двухлетний сын Маликова
Звёзды Дети
Российские звезды, пожелавшие получить МРОТ
01:13
Российские звезды, пожелавшие получить МРОТ
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение