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Порно оказалось полезным для женского организма 

Lenta.ru и ещё 1 2 часа назад
Порно оказалось полезным для женского организма
Фото: Lenta.ru
Исследовали, опросившие 2433 женщины из США и Венгрии, выяснили, что порно положительно влияет на женскую сексуальность. Об итогах научной работы, по результатам которой было установлена польза порно для женского организма, сообщает PsyPost.
В ходе исследования оказалось, что порнографию во время мастурбации чаще всего смотрят женщины в предменопаузном возрасте, женщины, испытывающее постоянное чувство тревоги или депрессию, а также негетеросексуальные и имеющие от двух и более партнеров женщины.
Ученые обратили внимание на то, что просмотр порно во время мастурбации помогает легче достичь возбуждения и оргазма, а также увеличивает его длительность и качество.
При этом женщины, которые смотрят видео для взрослых, и во время секса с партнером испытывают меньше проблем с возбуждением. Они также признаются, что их оргазм длится дольше. При этом исследователи отметили, что просмотр порно никак не влияет на удовлетворенность женщин сексом, однако обратили внимание на то, что увлечение роликами для взрослых не несет негативных последствий для отношений.
В начале мая сотрудников компаний, перешедших на удаленную работу из-за коронавируса, предупредили об опасности просмотра порно. Эксперты «Лаборатории Касперского» отметили, что 68 процентов респондентов используют компьютер для работы, при этом 33 процента из них с того же устройства посещают порносайты.
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