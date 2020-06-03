Что нужно есть на обед и ужин, чтобы похудеть 

Диетолог рассказала, какие продукты нужно употреблять на обед и ужин, чтобы похудеть.

На обед специалист рекомендует есть рыбу, птицу, мясо, овощи, фрукты, сухофрукты, орехи и сложные углеводы. Из рыбы организм получает Омега-3 жирные кислоты, которые улучшают состояние кожи, волос, а также обменные процессы. Мясо нормализует работу мозга, насытит организм микроэлементами и витаминами. В качестве гарнира диетолог советует употреблять макароны из твердых сортов пшеницы.

На ужин подойдут нежирные сорта рыбы, птица, мясо и свежие или тушенные овощи. Также можно съесть порцию молочных и кисломолочных продуктов или яйца.