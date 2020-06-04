Диетолог рассказала, как вернуть себе форму 

Видео расскажет, как привести себя в форму после карантина. За время вынужденного сидения дома многие набрали лишний вес. Но теперь, когда период самоизоляции подходит к концу, пора приниматься за восстановление фигуры. Диетолог раскроет секреты правильного похудения. Нужно ли полностью исключать углеводы? Помогут ли строгие ограничения в еде? Следует ли немедленно приступать к многочасовым тренировкам? Ответы на эти и другие вопросы — в видео.