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Женщина нашла способ похудеть на 76 килограммов 

РИА Новости 6 часов назад
Женщина нашла способ похудеть на 76 килограммов
Фото: РИА Новости
Жительница английского графства Кент нашла способ похудеть на 76 килограммов. Об этом сообщает таблоид Daily Mail.
Весившая в 2015 году 140 килограммов британка перенесла операцию по желудочному шунтированию. Хирурги сократили размер органа на 80 процентов.
После выписки из больницы женщина вступила в местный беговой клуб и начала регулярно выходить на пробежки. С тех пор она пробежала несколько полумарафонов и похудела до 64 килограммов. Ей удалось не только добиться этого веса, но и удержать его.
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