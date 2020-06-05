Женщина нашла способ похудеть на 76 килограммов 

Жительница английского графства Кент нашла способ похудеть на 76 килограммов. Об этом сообщает таблоид Daily Mail.

Весившая в 2015 году 140 килограммов британка перенесла операцию по желудочному шунтированию. Хирурги сократили размер органа на 80 процентов.

После выписки из больницы женщина вступила в местный беговой клуб и начала регулярно выходить на пробежки. С тех пор она пробежала несколько полумарафонов и похудела до 64 килограммов. Ей удалось не только добиться этого веса, но и удержать его.