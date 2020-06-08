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Что произойдет, если есть чеснок каждый день 

Мира Маркина 14 часов назад
Что произойдет, если есть чеснок каждый день
Фото: depositphotos.com
О пользе чеснока большинство из нас узнало еще в раннем детстве. Однако едва ли многие решались употреблять этот продукт в пищу ежедневно. И зря, ведь только лишь четыре зубчика чеснока содержат 23% от рекомендованной дневной нормы марганца, 17% витамина B6, 15% витамина C и 6% селена. Отсюда неудивительно, что регулярное употребление чеснока способно в разы улучшить здоровье. Каким образом? Расскажет "Рамблер".

Снижает кровяное давление

Ученые не раз проводили исследования на тему того, как чеснок влияет на артериальное давление. И зачастую эксперты приходили к одному и тому же выводу: употребление примерно четырех зубчиков чеснока ежедневно в течение 24 недель снижает кровяное давление так же эффективно, как некоторые медикаменты.

Защищает от болезни Альцгеймера

За счет того, что в чесноке содержится огромное количество антиоксидантов, этот продукт действительно способен предотвратить старческое слабоумие. Антиоксиданты защищают клетки мозга от мутаций и повреждений, благодаря чему снижается риск развития нарушений памяти и деменции.

Снижает уровень сахара в крови

Неслучайно медики рекомендуют пациентам с диабетом 2 типа регулярно употреблять чеснок. Согласно некоторым исследованиям, положительный эффект от употребления этого овоща проявляется у пациентов с таким диагнозом уже спустя 1-2 недели. Однако в данном случае, решив съедать по несколько зубчиков чеснока в день, прежде всего следует проконсультироваться с лечащим врачом.

Противопоказания

Несмотря на все полезные свойства чеснока, существует ряд людей, которым не стоит употреблять овощ в пищу ежедневно. К ним относятся пациенты с нарушениями свертываемости крови, проблемами с желудком, пониженным кровяным давлением, гипогликемией, а также те, кто готовится к хирургической операции.
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