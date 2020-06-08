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Увеличить грудь при помощи спорта: возможно ли это 

Мира Маркина 14 часов назад
Увеличить грудь при помощи спорта: возможно ли это
Фото: depositphotos.com
Многие женщины комплексуют из-за маленького размера бюста, но вместе с тем не готовы увеличить грудь посредством пластической хирургии и ищут альтернативные способы сделать это. Например, при помощи физических упражнений. Но возможно ли это? Разбирался "Рамблер".
Если ваша цель увеличить грудь на несколько размеров, скорее всего добиться желаемого результата за счет одного лишь спорта не удастся. Однако, если вы попросту хотите сделать бюст выше и объемнее, комплекс упражнений может вам помочь в этом.

Отжимания

Это стандартное и знакомое каждому еще с уроков физкультуры упражнение прокачивает заднюю поверхность плеч и укрепляет пресс, что крайне положительно сказывается на состоянии грудных мышц. Если классические отжимания поначалу будут даваться вам с трудом, выполняйте упражнение с колен.

Растяжка грудных мышц

Пренебрегать растяжкой — одна из главных ошибок людей, которые только недавно начали заниматься спортом. При этом, в частности, растяжка грудных мышц помогает улучшить осанку, благодаря чему грудь становится немного выше.
Для того, чтобы выполнить это упражнение, встаньте рядом со стеной и упритесь в нее одной рукой. Затем выпрямите спину, опустите одно плечо и немного поверните корпус от стены. В такой позе нужно провести минуту, после чего повторить упражнение для второй руки.

Подъем с опорой на локти

Это несложное упражнение поможет укрепить мышцы спины и плеч, за счет чего вы сможете добиться хорошей осанки. Лягте на спину, разведите руки в стороны и согните их в локтях. Опираясь на локти, прогнитесь в области груди, оторвав от пола лопатки. Останьтесь в таком положении на 1-2 секунды и аккуратно опуститесь на пол. Повторите упражнение 10 раз.
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