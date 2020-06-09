Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Россиянам раскрыли способ быстрого похудения после изоляции 

Lenta.ru 4 часа назад
Раскрыт способ быстрого похудения после изоляции
Фото: Lenta.ru
Специалисты «Роскачества» раскрыли россиянам способ быстрого похудения после окончания режима самоизоляции, введенного из-за вспышки коронавируса. Об этом говорится на официальном сайте организации.
Утверждается, что для похудения без вреда для здоровья следует уменьшить количество потребляемых калорий на 15-30 процентов, а при отсутствии тренировок рацион нужно сократить на 200-300 калорий. Эксперты также рекомендуют ложиться спать до полуночи и делать 10 тысяч шагов ежедневно.
Помимо этого важен правильный режим питания. Так, например, завтракать следует в течение первого часа после пробуждения, а перерыв между каждым приемом пищи должен составлять от 3,5 до четырех часов. Ужинать советуют за 3-4 часа до сна.
Сотрудники «Роскачества» также обратили внимание на рацион. Они подчеркивают, что из меню следует исключить быстрые углеводы, а вместо них в течение дня употреблять минимум три порции овощей и две порции фруктов. По информации экспертов, необходимое количество воды для человека в день — 30 миллилитров на один килограмм веса.
Видео дня. Почему перед домом нельзя сажать ель
Последние новости
Курс доллара резко вырос Курс доллара резко вырос Статью по делу Ефремова ужесточили после смерти водителя Статью по делу Ефремова ужесточили после смерти водителя США предрекли глубокую депрессию при правлении Байдена США предрекли глубокую депрессию при правлении Байдена
Женский форум
Здоровье
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Что творится в российских вебкам-студиях
Что творится в российских вебкам-студиях
«Сосисоны и гнилые фрукты»: Навка шокировала завтраком
«Сосисоны и гнилые фрукты»: Навка шокировала завтраком
«Тебе даровано очень много красоты»
«Тебе даровано очень много красоты»
Бывшая 45-летняя модель показала лишнее
Бывшая 45-летняя модель показала лишнее
Видео
Раскрыт лайфхак по закрыванию коробок с крупами
00:45
Раскрыт лайфхак по закрыванию коробок с крупами
Дом и сад
Раскрыт секрет идеальных спагетти
14:13
Раскрыт секрет идеальных спагетти
Еда
Стриптиз помог жене футболиста привлечь мужа к уборке
00:15
Стриптиз помог жене футболиста привлечь мужа к уборке
Звёзды
Почему яйца нельзя держать в дверце холодильника
06:12
Почему яйца нельзя держать в дверце холодильника
Еда Дом и сад
На кого стал похож сын Дмитрия Певцова
03:01
На кого стал похож сын Дмитрия Певцова
Звёзды Дети
Почему лучше не гладить постельное белье
04:33
Почему лучше не гладить постельное белье
Дом и сад
Болезни, которые легко подцепить в салоне красоты
06:11
Болезни, которые легко подцепить в салоне красоты
Красота Здоровье
Стало известно, что происходит с Джигарханяном
01:13
Стало известно, что происходит с Джигарханяном
Звёзды Здоровье
Что делать с ломкими и пожелтевшими ногтями
02:11
Что делать с ломкими и пожелтевшими ногтями
Красота
Что стало с малышами, усыновленными певицей «Миража»
03:14
Что стало с малышами, усыновленными певицей «Миража»
Звёзды Дети
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение