Какие металлы сами убивают вирусы и бактерии 

Распространения инфекции старательно пытаются избежать дезинфекцией всего, к чему прикасаются руки человека, включая поручни в общественном транспорте, кнопки лифтов и даже продукты. В отношении последних надзорные службы успокаивают нас: прецедентов еще не было. А вот другие предметы подвергаются тщательной обработке. О том, какие материалы обладают противовирусными свойствами — в материале "Рамблера".

Уже определено, что коронавирус живет на картоне до 24 часов, а на пластике и металле (нержавеющей стали) — до трех дней. Впрочем, ученые пока не спорят по поводу истинности последнего утверждения.

Опасность в себе несет не только COVID-19, который в последнее время, конечно же, у всех на слуху. Кишечная палочка и золотистый стафилококк сохраняется на поверхностях неживых объектов в течение нескольких месяцев.

Ученые делают ставку на покрытие материала специальным слоем, убивающем болезнетворные микроорганизмы или же на использование металлов, обладающих антибактериальными и антивирусными свойствами. Речь идет о меди и серебре, которые способны уничтожать более 99,9% микроорганизмов всего за два часа. Правда, последнему металлу необходима влага для активации данного свойства.

Исследователь инфекционных болезней в Имперском колледже Лондона Джеральд Ляруа-Момю полагает, что использование меди в качестве материала, к которому априори часто прикасается человек (дверные ручки, кнопки лифта), может помочь в борьбе с такими угрозами как пандемия коронавирусной инфекции.