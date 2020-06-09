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Какие металлы сами убивают вирусы и бактерии 

Мария Сергеева 7 часов назад
Какие металлы сами убивают вирусы и бактерии
Фото: depositphotos.com
Распространения инфекции старательно пытаются избежать дезинфекцией всего, к чему прикасаются руки человека, включая поручни в общественном транспорте, кнопки лифтов и даже продукты. В отношении последних надзорные службы успокаивают нас: прецедентов еще не было. А вот другие предметы подвергаются тщательной обработке. О том, какие материалы обладают противовирусными свойствами — в материале "Рамблера".
Уже определено, что коронавирус живет на картоне до 24 часов, а на пластике и металле (нержавеющей стали) — до трех дней. Впрочем, ученые пока не спорят по поводу истинности последнего утверждения.
Опасность в себе несет не только COVID-19, который в последнее время, конечно же, у всех на слуху. Кишечная палочка и золотистый стафилококк сохраняется на поверхностях неживых объектов в течение нескольких месяцев.
Ученые делают ставку на покрытие материала специальным слоем, убивающем болезнетворные микроорганизмы или же на использование металлов, обладающих антибактериальными и антивирусными свойствами. Речь идет о меди и серебре, которые способны уничтожать более 99,9% микроорганизмов всего за два часа. Правда, последнему металлу необходима влага для активации данного свойства.
Исследователь инфекционных болезней в Имперском колледже Лондона Джеральд Ляруа-Момю полагает, что использование меди в качестве материала, к которому априори часто прикасается человек (дверные ручки, кнопки лифта), может помочь в борьбе с такими угрозами как пандемия коронавирусной инфекции.
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