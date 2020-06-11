Как распознать беременность на раннем сроке 

Беременность — важный этап в жизни семейных пар. У многих новость о предстоящем прибавлении в семье вызывает самые лучшие чувства, ведь желанная беременность всегда вовремя. Беременность может быть долгожданной, и в ряде случаев запланированной, но порой случается и неожиданно. Ни один из известных на данный момент способов защиты от нежелательной беременности не дает стопроцентной гарантии. Она может наступить и в результате прерванного полового акта, и при использовании презерватива и даже при приеме оральных контрацептивов (ОК) и при перевязывании маточных труб.

К последнему методу врачи не рекомендуют прибегать, если не имеется весомых медицинских показаний. Репродуктивные органы, помимо прямой своей функции, выполняют роль выработки гормонов, важных для соблюдения идеального баланса в организме женщины. Полную уверенность в защите от нежелательной беременности можно иметь только при полном отсутствии половых контактов или отсутствии репродуктивных органов в целом. Длится беременность от момента зачатия до родов сроком около 40 недель.

Первые признаки беременности

Всем женщинам настоятельно рекомендуется посещать гинеколога каждые полгода. Это —элементарная забота о своем здоровье в любом возрасте, а также забота о здоровье планируемых в будущем детей. Но, к сожалению, не всегда есть возможность посетить врача и зафиксировать наступление беременности, к тому же домашние тесты не всегда могут показывать верный результат.

В связи с этим предлагаем ознакомиться с несколькими предполагаемыми признаками, которые могли бы указывать на ранний срок. Но имейте в виду — даже их наличие не гарант того, что беременность есть. В любом случае стоит посетить врача, чтобы подтвердить или исключить возможность беременности.

Симптомы беременности: Задержка менструации является самым распространенным признаком, но это не гарантия;

Тошнота по утрам может указывать на наступивший токсикоз при беременности;

Появление пищевого расстройства, измененные вкусовые предпочтения;

Молочные железы увеличиваются в размерах, венозный рисунок на груди становится ярко выраженным;

Сосок становится болезненным наощупь, меняется цвет ареолы;

Судороги в ногах, отечность конечностей;

Появление пигментных пятен (хлоазмы) на лице;Нарушается режим сна и появляется переменчивость настроения;

Повышенная утомляемость от привычных дел;

Частые позывы к мочеиспусканию, особенно в ночные часы;

Спустя 7 дней с момента зачатия можно заметить розовые выделения, как правило, указывающие на удачно прошедшую имплантацию.

При наступлении беременности возможно обострение хронических заболеваний. Врачи рекомендуют перед планированием беременности пройти медицинский осмотр и вылечить имеющиеся заболевания. Особенно важно уделить внимание здоровью глаз, зубов и избавлению от молочницы, которая несет опасность инфекции для плода. Сосудистая система также требует внимания — при наличии варикоза труднее переносить нагрузку на организм во время беременности.

При планированной беременности возможно заметить повышение базальной температуры тела. Она будет пределах в 37 градусов за неделю до предполагаемой менструации.

При наступившей беременности абсолютно нормальным является изменение вкусовых предпочтений. Таким образом организм дает понять, какие питательные вещества требуются будущему ребенку. Аппетит, как правило, существенно улучшается, ведь нагрузка на организм увеличивается. Следствием хорошего аппетита может стать увеличение веса.

После родов вес быстро возвращается к прежнему показателю при отсутствии серьезных гормональных нарушений.

Также может наблюдаться снижение аппетита и резкая потеря веса, но это состояние быстро проходит без вреда для самого плода.

На ранних сроках беременности большинство женщин сталкиваются с токсикозом. Появляется он на второй-третьей неделе с момента зачатия. Но здесь все индивидуально, поэтому не для всех женщин токсикоз является непременным спутником при беременности.

Как отличить беременность от недомогания

Не всегда классические признаки беременности могут указывать на саму беременность. По этой причине при малейшем подозрении необходимо провериться у врача. Помогаем отличить беременность от возможной болезни.

Спазмы в нижней части живота.

Проявляют себя через 6-12 дней с момента зачатия при наступившей беременности. Эти ощущения возникают и нарастают постепенно за счет увеличенного притока крови к матке. Обычно длятся не более двух суток. Также подобные спазмы могут являться признаками предстоящих месячных. Если менструация не возникла, стоит обратиться к врачу.

Повышение базальной температуры.

Базальная температура, которую регулярно измеряют при планируемой беременности, повышается. Повышение наблюдается после 5-6 недели с момента начала последней менструации. Также базальная температура имеет тенденцию повышаться при овуляции. Задержка в таком случае не гарантирует стопроцентное наступление беременности. Чтобы беременность подтвердить или опровергнуть, необходимо сдать кровь на ХГЧ в медицинском учреждении.

Вздутие живота, возникновение запоров.

Возникает на 4-5 неделе с начала последней менструации. При беременности эти явления возможны потому, что гормон прогестерон вызывает расслабление мускулатуры кишечника. Но вздутие и запор — не самые очевидные признаки беременности.

Перепады настроения (6-я неделя с начала последней менструации)

Вызываются гормональными изменениями при наступившей беременности. Изменения настроения становятся ярко выраженными после задержки менструации. Если эти явления возникают раньше, то, скорее всего, они являются показателем перенесенного стресса, либо ПМС (предменструальный синдром)

Гиперчувствительность к запахам

Спустя 14 дней после зачатия возникает повышенная чувствительность к запахам. Это явление спровоцировано происходящими гормональными изменениями в организме беременной женщины. Может начать тошнить даже от ранее любимых запахов.

Токсикоз на раннем сроке

Возникает приблизительно спустя пару недель после зачатия. Если тошнит на первой неделе с момента последнего полового акта, то, вероятнее всего, у вас наблюдается банальное расстройство пищеварения.

Повышенная утомляемость

Может проявить себя на 4-5 неделе с момента начала последней менструации. Так показывает себя гормон прогестерон, который, в принципе, обладает расслабляющим эффектом на все системы организма. Это явление при беременности быстро проходит. Немотивированная слабость также может проявить себя при ОРВИ, переутомлении и различных заболеваниях.

Увеличение объема молочных желез на 4-5 неделе

Молочные железы увеличиваются в объеме и становятся очень чувствительным — это один из явных признаков беременности. При приближающихся менструациях могут наблюдаться похожие явления.

Частые позывы к мочеиспусканию

Особенно характерны в вечернее и ночное время. Происходят из-за увеличения притока крови к органам малого таза. Увеличивает приток активно вырабатывающийся хорионический гонадотропин человека (ХГЧ). При беременности это явление начинается на 14-21 день после зачатия.

Учащение пульса

Во время беременности сердце подвергается большим нагрузкам, ведь ему приходится перекачивать больше крови, что необходимо для обеспечения полноценного питания растущей матки и плода. Повышенный пульс и сердечные аритмии — часто встречающийся симптом у беременных, но возникает он уже на более поздних сроках, когда беременность очевидна.

Симптомы беременности на ранних сроках: прислушивайтесь к себе и своему телу, чтобы вовремя заметить изменения

Не стоит доверять следующим признакам:

Диарея. Она может возникнуть из-за проникновения в организм ротовируса или после употребления продуктов, которые вам не подходят или испортились;

Изменение вкусовых пристрастий может быть вызвано банальной нехваткой содержащихся в продуктах питательных элементов. Поэтому к некоторым продуктам может появиться внезапный, повышенный интерес. Но не стоит игнорировать подобный сигнал. Организм сам подсказывает, что ему необходимо в данный момент.

Аптечные тесты. Тесты хорошего качества могут показать беременность, если она произошла, на 10-12 день после зачатия. С большей вероятностью подтвердить или опровергнуть беременность вам поможет тест на ХГЧ посредством забора крови из вены. Но повышенный показатель хорионического гонадотропина может свидетельствовать о злокачественных опухолях. Для того, чтобы развеять сомнения окончательно, следует сделать УЗИ.

Задержка менструации

Задержка месячных считается самым явным признаком наступившей беременности. В норме считается, когда на протяжении всей беременности менструации полностью отсутствуют.

Нормальный менструальный цикл занимает собой период от 21 до 35 дней. Сами месячные длятся от 3 до 7 дней. Также цикл может изменяться под влиянием стресса, из-за гормональных нарушений или на фоне резкой потери веса. Наличие менструаций при подтвержденной беременности может указывать на наличие серьезных гинекологических заболеваний. Следует внимательно следить за своим менструальным циклом и, по возможности, вести специальный календарь или скачать соответствующее приложение на телефон.

Рассмотрим самые распространенные причины задержки менструации:

Беременность. Если вы заметили у себя несколько типичных признаков, стоит посетить гинеколога, чтобы исключить риск внематочной беременности. В случае внематочной беременности прикрепление эмбриона происходит вне полости матки, что угрожает жизни женщины и требует оперативного вмешательства незамедлительно. Внематочную беременность поможет выявить процедура ультразвукового исследования.

Гинекологические заболевания. Отсутствие месячных при не беременности может указывать на следующие заболевания: миома матки, дисфункция яичников, наличие кист или поликистоза, эндометриоз, аднексит и заболевания шейки матки. Дело в том, что клетки новообразований способствуют выработке гормона прогестерона. Как результат — отсутствие менструаций. Кроме того, кровянистые выделения, возникающие между месячными — тоже весомый повод обратиться к врачу.

Климакс. Понятие растяжимое. Может проявить себя и в 30-35 и после 55 лет. Характеризуется угасанием репродуктивной функции организма. Овуляции становятся нерегулярными, а менструации возникают реже.

Прерывание беременности. После процедуры аборта месячные могут начаться сразу, а могут — и через 40 и более дней. Организму требуется время для перестройки гормонального фона. Изменение массы тела вследствие резкой потери или набора веса. При потере веса отмечается резкий дефицит питательных веществ в организме, а причиной резкого увеличения массы тела является повышенная выработка гормона эстрогена.

Смена климата и часовых поясов может провоцировать не только задержку, но и преждевременное начало менструации.

Чрезмерные физические нагрузки негативно сказываются на репродуктивном здоровье женщины в целом, не только в виде задержек менструации.

Заболевание внутренних органов: щитовидной и поджелудочной желез, надпочечников, сахарный диабет, — могут приводить к нарушению цикла.

Задержка менструаций у девочек-подростков. Небольшие отклонения от цикла могут быть нормой в подростковый период. Происходит формирование гормонального фона и перестройка всех систем организма. При возникновении отклонений все равно следует обратиться к врачу, который подтвердит, является ли задержка нормой или причиной какого-либо заболевания.

Внематочная беременность

При состоянии внематочной беременности оплодотворенная яйцеклетка прикрепляется вне стенок матки. Располагается в маточной трубе или брюшной полости. На 100 нормальных беременностей приходится примерно 2,5 внематочных. В 10% случаев может возникать повторно. Несет огромный риск для здоровья женщины и возможность летального исхода. Требует незамедлительного хирургического вмешательства.

Внематочные беременности бывают нескольких видов:

Трубная. Оплодотворенное яйцо закрепляется в фаллопиевой трубе. При увеличении в размерах может спровоцировать разрыв трубы и попаданию крови, гноя и слизи в брюшную полость. Может привести к развитию перитонита.

Брюшная. Риск возникновения небольшой. Прикрепление плодного яйца может произойти на печени, сальнике, в прямокишечно-маточном углублении или на крестцово-маточных связках. В отдельных случаях брюшная беременность донашивается полностью, но у большей части плодов отмечаются серьезные пороки развития.

Яичниковая. Яйцо прикрепляется к поверхности яичника. Шеечная. Яйцо закрепляется в районе шеечного канала матки. Возможные причины: аборт, кесарево сечение, миома матки или перенос эмбриона при процедуре ЭКО.

Важно, чтобы при первых признаках беременности вас осмотрел высококвалифицированный врач. Подтвердить факт беременности может только специалист.

Основные причины возникновения внематочной беременности:

Инфантилизм маточных труб: характеризуется неправильной формой или излишней длиной фаллопиевой трубы;

Недостаточная подвижность сперматозоидов;

Ошибка при ЭКО;

Наличие воспалительных процессов в яичниках и фаллопиевых трубах;

Заболевания эндокринной системы;

Имеющиеся злокачественные или доброкачественные опухоли матки, способствующие сужению маточных труб, что мешает свободному прохождению яйцеклетки;

Предыдущие внематочные беременности;

Аномальные особенности развития репродуктивных органов;

Возраст старше 35 лет;

Применение оральных контрацептивов (ОК), спиралей или средств экстренной контрацепции;

Малоподвижный образ жизни;

Проявление симптомов внематочной беременности может заявить о себе на 3-8 неделе с начала последней менструации.

Симптомы внематочной беременности:

— Слишком скудные менструальные выделения;

— Обильные кровотечения, являющиеся чаще всего признаками шеечной беременности;

— Боли при мочеиспускании или дефекации.

Лечение внематочной беременности возможно только при помощи оперативного хирургического вмешательства. Симптомы беременности до задержки месячных Диагностировать беременность на ранних сроках возможно до появления задержки менструации. Обратите внимание на следующие признаки:

-Небольшие кровянистые выделения на 6-12 день с момента полового акта, которые могут указывать о том, что оплодотворенная яйцеклетка благополучно имплантировалась в стенку матки;

-Повышение базальной температуры;

-Бросает то в жар, то в холод и возможно покраснение лица ближе к вечеру;

-Увеличение чувствительности груди, изменение цвета ареол вокруг сосков, может проявиться на 1-2 неделе беременности;

-Повышенное или пониженное либидо (сексуальное влечение);

-Ощущение покалывания в матке, что связано с увеличением матки в объеме;

-Бессонница;

-Боли внизу живота;

-Отвращение к алкоголю;

-Увеличение слюноотделения;

-Незначительные отеки ног и рук;

-Положительный тест на беременность (продается в аптеках).

Окончательно подтвердить или опровергнуть наличие беременности можно только при осмотре у врача.

Ранние признаки беременности

Дискомфорт в области поясницы. Болезненность и повышенная чувствительность молочных желез. Недомогание, которое своими симптомами может быть похоже на проявление простуды. Резкая перемена настроения. Головные боли различной степени и интенсивности. Небольшая вероятность ощущения боли внизу живота. Нарушение режима сна и потребность поспать в течение всего дня. Признаков беременности на очень раннем сроке не так уж и много, но знать их необходимо, чтобы вовремя ее диагностировать и стать на учет у врача для того, чтобы она протекала без осложнений для матери и будущего ребенка:

Все эти явления могут возникнуть уже на первой неделе после зачатия. С момента установления беременности, необходимо обеспечить себе психологический комфорт и регулярно наблюдаться у ведущего врача.

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