Что произойдет, если перестать носить бюстгальтер

Мало кто знает, что отказ от бюстгальтера может привести к значительным и серьезным изменениям для женского здоровья. «Рамблер» расскажет об этом подробнее.

Улучшение кровообращения

Отказ от ежедневного ношения бюстгальтера может улучшить ваше кровообращение. Дело в том, что если лифчик слишком плотно прилегает, он может создать давление на мышцы и кровеносные сосуды вокруг плеч, верхней части спины и грудной клетки.

Кожа на спине и груди станет лучше

Чрезмерное потоотделение под бюстгальтером может привести к зуду, покраснениям, прыщам и также нежелательному запаху. Поэтому отказ от лифчика позволит вашей коже дышать и избежать высыпаний.

Боль в спине

Женщины с большим размером груди в первое время после отказа от бюстгальтера могут чувствовать себя некомфортно, поскольку их мышцы могут быть недостаточно сильными, чтобы обеспечить хорошую поддержку. Однако со временем их тела привыкнут и начнут поддерживать ткани молочной железы соответствующим образом без помощи лифчика.

Во время менструации боль в груди может увеличиться

Некоторые женщины во время менструации могут испытывать боли в груди. А бюстгальтер помогает поддерживать ее, и сдерживать от лишних движений. Поэтому во время менструации специалисты советуют носить обтягивающий спортивный лифчик.