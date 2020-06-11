Что будет, если у мужчины снизится уровень эстрогена

Принято считать, что есть типично «мужской» гормон — тестостерон, и «женский» — эстроген. Действительно, их концентрация в крови сильно различается у представителей разных полов. Но это не значит, что женщинам не нужен тестостерон, а мужчинам эстроген и другие «женские» гормоны. Все они участвуют в сложной и непрерывной цепи химических реакций, что лежат в основе самой жизни. Полное прекращение или даже сильное снижение выработки какого-либо гормона может привести к болезни и смерти.

Эстрогены для мужчин

Модные спортивные издания внесли серьёзный вклад в дискредитацию «женских» гормонов в мужском организме. Чаще всего вопрос изучали под углом предсоревновательной подготовки профессиональных спортсменов, в частности, бодибилдеров. Женские гормоны, такие как эстрогены, пролактин, прогестерон и окситоцин, были обвинены в снижении мотивации, смещении обмена веществ в сторону запасания жира и замедления роста мышечной массы. На этом основании тематические издания рекламируют биологические добавки, предлагают диеты, снижающие уровень «женских» гормонов, и составляют тренировочные программы.

На самом деле избыток эстрогенов может вызвать нежелательные эффекты, но так происходит лишь при серьёзных заболеваниях.

Чаще всего причиной становятся недосып, переутомление, пища с избытком быстрых углеводов и вредные привычки.

Поэтому не стоит искусственно вмешиваться в гормональный баланс, а лучше начать вести здоровый образ жизни.

Ну, а что же будет, если критически понизить уровень эстрогенов в мужском организме? Начнут отказывать функции, за которые ответственны «женские» гормоны.

Доктор медицинских наук Лев Берштейн в работе «Эстрогены, старение и возрастная патология» сообщает, что этом случае нарушится регуляция липопротеидов высокой и низкой плотности, то есть соотношение хорошего и плохого холестерина. В сосудах начнут расти холестериновые бляшки.

В костях будет задерживаться слишком мало кальция, что скажется на их прочности. Замедлится обмен веществ внутри клеток, из них будут хуже выводиться токсины, что даст общее чувство усталости и недомогания.

На уровне поведения и настроения отсутствие эстрогенов проявится в раздражительности, приступах злости, неспособности сосредоточиться.

Также снизится половое влечение, как если бы упала концентрация «мужского» тестостерона.

Стоит отметить, что «женские» эстрогены в мужском организме вырабатываются в яичках и коре надпочечников. Поэтом при заболеваниях мочеполовой системы, особенно почек, часто происходит гормональный сдвиг, как в сторону увеличения выработки эстрогенов, так и в сторону уменьшения.

Другие нужные гормоны

Другой важный гормон, который принято считать женским — прогестерон — также отвечает за половое влечение у мужчин. Отсутствие этого гормона, кроме снижения либидо, дополнительно вызовет:

— снижение аппетита;

— снижение работоспособности;

— нестабильное эмоциональное состояние с резкими перепадами настроения.

Ещё один гормон — окситоцин. У женщин он отвечает за регуляцию процесса лактации (выработки молока). О том, какие у него прямые функции в мужском организме, учёные спорят до сих пор. Однако экспериментально доказано его действие на психику. Без него мужчины хуже справляются со стрессом, больше нервничают, дольше не могут расслабиться после напряжённой ситуации.

Окситоцин даже нашёл применение в бодибилдинге, откуда традиционно изгонялись женские гормоны. Дело в том, что он снижает эффект другого гормона — кортизола, который называют гормоном стресса. При экстремальных силовых тренировках кортизола вырабатывается слишком много, и он мешает нормальному восстановлению организма. Окситоцин убирает этот эффект и помогает более продуктивно тренироваться.