Диетолог рассказал, как побороть тягу к сладкому

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Диетолог из Швеции Фредерик Паулун рассказал, как побороть тягу к сладкому. Его рекомендация достаточно проста, но следовать ей нужно беспрекословно.

Врач считает, что для избавления от сахарной зависимости нужно убрать из рациона абсолютно все продукты, которые содержат быстрые углеводы.

Особенно восприимчивым людям Паулун рекомендует не есть в том числе фрукты и ягоды.

Специалист утверждает, что первые положительные сдвиги будут заметны уже через неделю.