7 табу перед посещением салона 

Если вы планируете визит к косметологу, подготовьтесь к встрече заранее. На что обратить внимание и чего нельзя делать накануне визита к специалисту, рассказывает косметолог Юлия Корнейчик.

1. Не используйте новую косметику

Новый крем или сыворотка могут стать для кожи настоящим испытанием. Например, проявится аллергия на определенный компонент. И тогда, вместо намеченной процедуры, косметологу придется разрабатывать план спасения вашего лица. А это новые затраты и, конечно, время. Поэтому за неделю до приема отмените тестирование новинок.

А также вспомните (рекомендуем даже уточнить у родителей), на какие препараты или продукты питания у вас была аллергия. Это же касается и косметических средств. Даже если 5 лет назад после какого-то крема появилась сыпь, об этом нужно будет обязательно рассказать.

2. Не наносите плотный макияж

Перед приемом воздержитесь от нанесения средств с плотными текстурами (тональный крем, силиконсодержащий праймер, корректор), а также устойчивой косметики. Это затруднит визуальную и аппаратную диагностику, а также потребут длительного времени для очищения.

Ограничьтесь BB— или CC-кремом и пудрой.

3. Не принимайте разжижающие кровь препараты

Это особенно важно, если вы планируете инъекционную процедуру! За сутки до приема нельзя пить цитрамон, аспирин, кардиомагнил, тромбоас — то, что принимают как болеутоляющее и для профилактики или лечения гипертонической болезни и стенокардии.

Обсудите с лечащим врачом возможность пропуска приема вашего препарата на сутки. А если возник болевой синдром, примите препарат на основе ибупрофена или парацетамола (не ацетилсалициловой кислоты!)

4. Никакого загара и солярия

Существуют процедуры, которые просто противопоказаны после инсоляции: фото— и электроэпилиция, пилинги, все манипуляции с использованием лазера. Это может привести к серьезным последствиям, в том числе и ожогам! Кожа после воздействия ультрафиолета уязвима, и даже небольшое воздействие может вызвать раздражение. Не загорайте за неделю до приема.

5. Откажитесь от бани и сауны

Высокая температура в помещении и сухой пар способны навредить коже, например, вызвать шелушения и даже воспалительные процессы. После этого прием косметолога может обернуться серьезными побочными эффектами. Париться не стоит за сутки-двое до приема.

6. Не делайте чистку лица

Некоторые девушки любят перед походом к косметологу сделать дома механическую чистку лица. Это может привести к возникновению микротрещин, рубцов и усугублению других проблем. Не экономьте — доверьте лицо профессионалу!

7. Обратите внимание на менструальный цикл

Во время менструации порог чувствительности резко повышается, и даже незначительная процедура может привести к сильной боли. Также в этот период кровь хуже сворачивается, поэтому любые инъекционные процедуры обернутся синяками и доставят косметологу много хлопот.

Я не рекомендую планировать прием за два-три дня до начала цикла и столько же после.