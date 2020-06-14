Названы меры для безопасного посещения бассейна

Во время эпидемии коронавируса плавать в бассейне безопасно из-за его обработки специальными дезинфицирующими средствами, однако следует соблюдать некоторые меры предосторожности. Их в разговоре с телеканалом «Звезда» назвал специалист по биологической защите, доцент кафедры физической химии Национального исследовательского технологического университета «МИСиС» Георгий Фролов.

По его словам, сама по себе вода не угрожает здоровью, и вероятность заразиться через нее минимальна, потому что вирус в такой очищенной среде не будет. В помещении есть душевые, раздевалки, туалетные комнаты, и поверхности там так же должны обрабатываться. Однако именно эти места Фролов назвал наиболее опасными, потому что вирус может в какой-то момент попасть на поверхности. В таких случаях после выхода из бассейна надо пользоваться санитайзерами и антибактериальными салфетками.

Чтобы максимально исключить возможность инфицирования, перед входов в воду и после необходимо принять душ и помыться с мылом, и тогда вирус смоется. Также важно соблюдать социальное дистанцирование.