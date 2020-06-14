Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Названы меры для безопасного посещения бассейна во время эпидемии 

Lenta.ru и ещё 12 10 часов назад
Названы меры для безопасного посещения бассейна
Фото: РИА Новости
Во время эпидемии коронавируса плавать в бассейне безопасно из-за его обработки специальными дезинфицирующими средствами, однако следует соблюдать некоторые меры предосторожности. Их в разговоре с телеканалом «Звезда» назвал специалист по биологической защите, доцент кафедры физической химии Национального исследовательского технологического университета «МИСиС» Георгий Фролов.
По его словам, сама по себе вода не угрожает здоровью, и вероятность заразиться через нее минимальна, потому что вирус в такой очищенной среде не будет. В помещении есть душевые, раздевалки, туалетные комнаты, и поверхности там так же должны обрабатываться. Однако именно эти места Фролов назвал наиболее опасными, потому что вирус может в какой-то момент попасть на поверхности. В таких случаях после выхода из бассейна надо пользоваться санитайзерами и антибактериальными салфетками.
Чтобы максимально исключить возможность инфицирования, перед входов в воду и после необходимо принять душ и помыться с мылом, и тогда вирус смоется. Также важно соблюдать социальное дистанцирование.
Ранее врач иммунолог-аллерголог Владимир Володин говорил, что посещение бани может быть небезопасным, потому что коронавирус может передаться через пар.
Видео дня. Почему яйца нельзя держать в дверце холодильника
Последние новости
Путин заявил об уверенном выходе России из пандемии коронавируса Путин заявил об уверенном выходе России из пандемии коронавируса В России за сутки выявили 8835 случаев заражения коронавирусом В России за сутки выявили 8835 случаев заражения коронавирусом Опубликованы данные по заразившимся коронавирусом на утро 14 июня Опубликованы данные по заразившимся коронавирусом на утро 14 июня
Женский форум 1
Здоровье , Владимир Володин , ТК "Звезда"
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
От каких мужчин нужно бежать
От каких мужчин нужно бежать
Фигуристая модель показала все свои грани
Фигуристая модель показала все свои грани
«Был ли он за рулем?»: Джигурда выдал сенсацию
«Был ли он за рулем?»: Джигурда выдал сенсацию
Сутенер с проституткой избили клиента
Сутенер с проституткой избили клиента
Видео
«Алкоголик никогда не изменится»
01:41
«Алкоголик никогда не изменится»
Звёзды
«Мне нет прощения»: Ефремов записал видеообращение
01:48
«Мне нет прощения»: Ефремов записал видеообращение
Звёзды
Раскрыт лайфхак по закрыванию коробок с крупами
00:45
Раскрыт лайфхак по закрыванию коробок с крупами
Дом и сад
Раскрыт секрет идеальных спагетти
14:13
Раскрыт секрет идеальных спагетти
Еда
Стриптиз помог жене футболиста привлечь мужа к уборке
00:15
Стриптиз помог жене футболиста привлечь мужа к уборке
Звёзды
Как вернуть блеск мойке из нержавейки
02:13
Как вернуть блеск мойке из нержавейки
Дом и сад
С чем остается Гагарина после разводов с мужьями
01:00
С чем остается Гагарина после разводов с мужьями
Звёзды
Звезды, сменившие религию ради возлюбленного
02:57
Звезды, сменившие религию ради возлюбленного
Звёзды
Успенская нашла способ спасти Ефремова от тюрьмы
00:39
Успенская нашла способ спасти Ефремова от тюрьмы
Звёзды
Что произойдет, если перестать носить бюстгальтер
04:49
Что произойдет, если перестать носить бюстгальтер
Здоровье
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение